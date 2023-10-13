Heyecanla beklenen 2024 Oscar Ödülleri'nde potansiyel Oscar kazananları...

Yayınlanma: 13.10.2023 - 23:24

Güncelleme: 13.10.2023 - 23:24

10 Mart Pazar günü yapılacak olan 2024 Oscar Ödülleri'nde görüntü yönetmenliği dalında birçok iddialı adayın yer aldığı zorlu bir yarışa sahne olacak. Potansiyel adaylar, bir dizi etkileyici filmde yer aldı ve her biri kendi benzersiz görsel tarzıyla öne çıkıyor.

Hoyte van Hoytema, "Oppenheimer" adlı filmi için geniş formatlı IMAX kamerasını kullanarak çekimler yaptı. Bu çalışma, J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan psikolojik gerilim türündeki filmin renk ve siyah-beyaz iç içe geçen büyük üslup geleneğinin bir parçası. "Poor Things" ve "Maestro" filmlerinde de kullanılan bu tarzın etkili olacağını düşünmek yanlış olmaz. Çünkü bu tarzın kullanıldığı "JFK" Robert Richardson'a Oscar kazandırmıştı.

Michael Fassbender'ın canlandırdığı titiz suikastçının hikayesini anlatan "The Killer" adlı Netflix filmi, Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Erik Messerschmidt tarafından minimalist bir kara film olarak çekildi. Film, suikastçının tek bir hatasının ardından düşen domino taşlarını izlerken, görüntü yönetmeni izleyiciye Michael Fassbender'ın karakterinin zihnindeki karmaşıklığı yansıtmak için özenle çalıştı.

Martin Scorsese'nin "Killers of the Flower Moon" adlı filmi, Rodrigo Prieto tarafından 1920'lerin Oklahoma'sında Osage Kızılderililerine yönelik seri cinayetleri konu alarak çekildi. Prieto, yerli kültürün ve ruhun güzelliğini natüralist renkler ve ışıkla yakaladı. Aynı zamanda filmde yer alan farklı karakterlerin dünyalarını renk ve ışık kullanarak ayırt etti.

Greta Gerwig'in Margot Robbie'nin Mattel bebeğinin dönüşümünü konu alan gişe rekortmeni filmi "Barbie"de Prieto, Barbie Ülkesi'nin gerçeküstü masumiyeti ile Los Angeles'ın Century City'sinin gerçek dünyası arasında görsel bir ikilik yaratıyor. Yönetmenin "TechnoBarbie" pembe paletini Barbie'nin çizgi film benzeri yanal kamera hareketiyle uyumlu hale getirmek için basit, tamamlayıcı ışıklandırma yarattı.

"Saltburn" adlı film, Linus Sandgren tarafından çekildi ve Oxford öğrencisi Barry Keoghan yaz tatili için aristokrat Jacob Elordi ve eksantrik ailesinin geniş malikanesine gider. Sandgren, Oxford'un kurumsal baskısını ve Saltburn malikanesinin güzelliğini net bir şekilde yansıtmayı hedefledi. Filmde Keoghan'ın karakterinin yaşamını değiştiren dönüm noktaları, görsel olarak etkileyici bir şekilde aktarıldı.

Bu potansiyel adaylar arasında birçok yetenekli görüntü yönetmeni bulunuyor ve 2024 Oscar Ödülleri'nde hangisinin ödülü kazanacağını görmek için bekleyiş devam ediyor...