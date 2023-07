Killers of the Flower Moon filminin ana fragmanı geldi!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:21

Güncelleme: 05.07.2023 - 16:21

David Grann'in çok satan kitabından uyarlanan Killers of the Flower Moon, 6 Ekim'de seçkin sinemalarda prömiyer yapacak ve 20 Ekim'de tüm dünyada Apple TV+'ta yayınlanmadan önce geniş çapta açılacak.

KILLERS OF THE FLOWER MOON OYUNCU KADROSU

Başrollerini Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons ve Lily Gladstone'un paylaştığı yapımda ayrıca Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbot Jr., Pat Healy, Scott Shepard, Jason Isbell ve Sturgill Simpson rol alıyor.

FİLMİN KONUSU

1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Sahip oldukları bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir. Gün geçtikçe artan cinayetleri araştırmaya kalkanların sonu da ölüm olur. Ölenlerin sayısı yirmi dördü aştığında ise davaya FBI atanır. Henüz kurulma aşamasında olan FBI’a bağlı olan bir dedektif gizemli cinayetlerin sırrını çözmek şehre gelir. Dedektif, ele aldığı dava için büroda bulunan Amerikalı Kızılderili dahil olmak üzere gizli bir ekip kurar. Bölgeye sızmayı başaran ekip, soruşturmaya devam ettikçe yaşanan vahşetin arkasında korkunç bir sır olduğunu keşfeder.