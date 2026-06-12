Hollanda’da düzenlenen 11. Kırmızı Lale Festivali sona erdi: 4 şehirde 11 film gösterildi

Türk sinemasının Avrupa’da önde gelen kültür-sanat etkinliklerinden biri olan 11. Kırmızı Lale Film Festivali, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Hollanda’da düzenlendi. Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht şehirlerinde gerçekleştirilen festival kapsamında 11 film; 6 farklı sinema salonunda izleyiciyle buluştu.

KAPANIŞ GÜNÜNDE SÖYLEŞİ YAPILDI

Festivalin kapanış günü etkinlikleri Amsterdam’daki Cinema The Pulse salonunda yapıldı. Programa Azerbaycan’ın Lahey Büyükelçisi Mammad Ahmadzade, Kültür Ataşesi Dilara Abbasova ve Kazakistan’ın Lahey Büyükelçisi Akan Rahmetullin de katıldı. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’den seçilen filmler gün boyunca seyirciyle buluştu. Festivalin kapanış filmi ise “Başlangıçlar” oldu. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Ozan Yoleri ve oyuncu Ahsen Eroğlu, festival başkanı Mehmet Emin Alkanlar’ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtladı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, DJ Mari’nin hazırladığı parti ile sona erdi.

'SARI ZARFLAR' ÖNE ÇIKTI

Festival boyunca genç kuşak sinemacılar öne çıktı. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri uluslararası başarıya imza atan “Sarı Zarflar” filminin gösterimi oldu. Berlin Film Festivali’nde büyük ödül Altın Ayı’yı kazanan yapım, Hollanda’daki ilk gösterimini Kırmızı Lale Film Festivali kapsamında gerçekleştirdi. Daha önce Türk sinemasının uluslararası alanda ses getiren “Susuz Yaz”, “Bal” ve “Duvara Karşı” filmlerinin elde ettiği başarının ardından Altın Ayı ödülünü kazanan yeni yapımın festival programında yer alması, organizasyon açısından öne çıktı. Yunus Emre Enstitüsü, Stoppen Met Roken Centrum, TPN-E, Cinema The Pulse, De Balie Amsterdam, OBA, Luis Hardloper ve Natlab’ın katkılarıyla gerçekleştirilen festival 2027 yılında yine mayıs ayında gerçekleşecek.