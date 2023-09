Hollywood grevi Disney'i sarstı: 5 Marvel yapımı ertelendi!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 13:41

Güncelleme: 03.09.2023 - 13:42

Hollywood'da yazarların başlattığı ve oyuncuların destek vermesi ile büyüyen grev hala devam ediyor. Grevin uzun sürmesinden dolayı birçok yapım ertelenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Dune'un ikinci filminin erteleneceği yönünde açıklama yapılmıştı. Şimdi ise Disney'in sahip olduğu Marvel Studios açıklama yapmaya hazırlanıyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre 5 tane Marvel filmi ertelenecek.

HAWKEYE DİZİSİ 2024'E ERTELENDİ

Alaqua Cox'un başrolünü oynadığı Hawkeye yan dizisi Echo'nun Kasım ayında yayınlanması bekleniyordu, ancak şimdi 2024 Ocak ayına ertelendi. Bu değişikliği takip edecek olan ise uzun zamandır beklenen X-Men '97 adlı animasyon dizisi olacak. Dizi, 2024'ün başlarında gösterime girecek.

Yolda Kathryn Hahn'ın Agatha Harkness karakterini canlandırdığı WandaVision'un spinoff dizisi, yeni bir isim ve yayın planıyla karşımıza çıkacak. Dizinin adı "Agatha: Darkhold Günlükleri" olarak değişecek ve 2024 sonbaharına kadar yayınlanmayacak.

DAREDEVIL: BORN AGAİN DİZİSİ DE ERTELENEBİLİR

Beklenen dizilerde yaşanan gecikmeler diğer dizilerin takvimini de etkiledi. Örneğin, Ironheart adlı dizi çekimleri tamamlandı, ancak grevler nedeniyle bitirilemeyecek. Daredevil: Born Again ve Wonder Man dizileri de grevler sırasında prodüksiyon aşamasındaydı ve şu an için resmi bir zaman çerçevesi bulunmuyor.

Tüm bu değişiklikler, Marvel için önemli bir dönemde gerçekleşiyor. Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige, Disney CEO'su Bob Iger ile yazarlar ve oyuncular için adil bir anlaşma yapması gerekebilir. Şirket, bu konuda bir çözüm bulmazsa, çoğu hayranın MCU'nun 5. ve 6. Aşamaları açısından beklediği şey daha da uzayabilir.

BU YIL DİSNEY+'TA SADECE 1 MARVEL DİZİSİ OLACAK

İkinci sezonuna giren animasyon dizisi "What If...?", bu yıl Disney+'ta yayınlanacak olan tek Marvel dizisi olacak. Noel günü civarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.