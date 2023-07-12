Marvel karakteri Black Panther'in oyunu geliyor

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:49

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:49

Bu Temmuz ayında Black Panther çizgi romanının 57. yılını kutlandı. Bu kutlamanın ardından oyun stüdyosu EA Games'in altına bulunan Cliffhanger Games yeni Black Panther oyunu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklamalara göre oyun üçüncü şahıs kameralı, hikaye odaklı ve tek kişilik bir hikayeye sahip. Ayrıca Black Panther'in yeni oyunu Marvel Games ile ortaklaşa hazırlanıyor.

Oyunu geliştiren ekibin başında ise Kevin Stephens bulunuyor. Ayrıca oyunun geliştirme el,b, Middle-Earth: Shadow of Mordor, Halo Infinite, God of War ve Call of Duty gibi büyük oyunların yapımında çalışmış insanlardan oluşuyor.

Kevin Stephens oyunla ilgili olarak, “Oyunculara eksiksiz ve otantik bir Black Panther deneyimi sunmaya kendimizi adadık ve onlara hikaye odaklı bir video oyununda, şimdiye kadar deneyimledikleri oynanış şekli üzerinde daha fazla yetki ve kontrol sağladık. Wakanda, zengin bir süper kahraman şehri ve bizim görevimiz de Black Panther’i seven ve Wakanda’yı tüm detaylarıyla keşfetmek isteyen oyuncular için efsanevi bir dünya geliştirmek” sözlerine yer verdi ve ekledi: “Bu yolculuğa çıktığımızda Marvel Games ile ortaklaşa çalışarak Wakanda’yı -tüm teknolojisi ve kahramanlarıyla birlikte- oyuna yansıtmayı hedefledik ve bu hedefimizi kendi orijinal hikayemizi de içine katarak oyuncularla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.”

Cliffhanger Games henüz projenin başlarında olduklarını ve önlerinde uzun bir yolculuk olduğunu belirtti.