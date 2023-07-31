Brad Pitt'ten Hollywood grevine destek

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:38

Güncelleme: 31.07.2023 - 13:39

Hollywood en ünlü isimlerinden Brad Pitt, Amerikan Oyuncular Birliği ve Televizyon, Radyo Sanatçıları (SAG-AFTRA) sendikalarının iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle aldıkları grev kararına destek oldu.

The US Sun gazetesinde yer alan habere göre, dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, 30 yıl sonra pistlere dönmeye hazırlanan "Sonny Hayes" adlı Formula 1 pilotunu canlandıracağı "Apex" filminin çekimlerini durdurdu.

Haberin duyulmasına yardımcı olan bir kaynak, "Brad çekimleri bitirecekleri konusunda anlaşmıştı ancak grevdekiler ile dayanışma içinde olmak için çekim tarihleri ertelendi" ifadesinde bulundu.

"Setteki herkes iki aylık bir ara verileceği konusunda bilgilendirildi" diyen kaynak, "Tekrar ne zaman başlanacağına dair görüşmeler devam ediyor ama muhtemelen Kasım ayında bazı sahnelerin çekimi için Las Vegas'a gidilecek" dedi.

Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilotu Lewis Hamilton, filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

Brad Pitt daha önce, "Apex" filminin çekimleri için gittiği İngiltere’deki Silverstone Pisti’nde görüntülenmiş ve antrenman turlarının arasında özel olarak ayarlanmış bir Formula 2 aracını süreceği belirtilmişti.