Hoppa Project 1 Haziran'da Çankaya'da!

Uluslararası birçok ödüle sahip müzisyenlerden oluşan Hoppa Project, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahne alacak.

Güven Baykan
Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:30
Hoppa Project 1 Haziran'da Çankaya'da!
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Uluslararası birçok ödüle sahip müzisyenlerden oluşan Hoppa Project, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahne alacak. Geleneksel müziğimizin derinliğini günümüzün renkleriyle birleştirerek sunacakları bu konserde, Anadolu'nun renk ve ses coşkusunu elektronik müzikten Klasik Türk Müziği’ne, piyanodan zurnaya kadar geniş bir yelpazede yaşayacağız. 2015 yılında çalışmalarına başlayan Hoppa Project, geleneksel müzikten çağdaş müziğe uzanan konserleriyle kültürel bağlantıları keşfetmeyi amaçlıyor. Grup, Houston'daki Türk Müziği Festivali, Washington DC'deki Kennedy Center'da Bowen-McCauley Dans Topluluğu ile temsil, El Paso'da göçmen besteciler konseri ve Gelibolu olaylarının yıl dönümünde düzenlenen Türk ve Avustralya müzikleri konseri gibi birçok prestijli etkinlikte yer aldı. Pittsburgh'da düzenlenen Segâh Fars ve Türk Müziği Festivali'nde de Fars ve Türk müzik kültürleri arasındaki ilişkiyi vurgulayan performanslar sergiledi. Hoppa Project, bu konserlerde birçok eserin ilk seslendiriliş ve ilk kayıtlarını gerçekleştirdi. Bunlardan biri olan ve Albany Records tarafından 2016 yılında yayınlanan, Reza Vali'nin eserlerinden oluşan Sornâ albümü, İran’da Barbad Ödülü’nü kazandı. Hoppa Project’in sahne aldığı müzisyenler arasında klarnet sanatçısı İsmail Lumanovski, geleneksel Türk müziği yorumcusu ve besteci Mehmet Ali Sanlıkol, keman sanatçısı Beth Bahia Cohen, Silk Road Ensemble’dan kontrbas sanatçısı Shawn Conley, Carpe Diem Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Del Sol Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Apollo Chamber Players ve ses sanatçısı Ayşe Göknur Şanal bulunuyor. Ayrıca Kamran İnce, Özkan Manav, Zeynep Gedizlioğlu, Önder Özkoç, Yiğit Kolat ve Reza Vali gibi bestecilerle çalıştı. Bu eşsiz müzik deneyimini kaçırmayın! 1 Haziran'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Hoppa Project ile buluşmak üzere.



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