'House of the Dragon' dizisinin sezon finali sızdırıldı!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:26

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:28

HBO dizisi "House of Dragon" ikinci kez çevrimiçi sızıntıya maruz kaldı. 4 Ağustos'ta yayımlanması planlanan 2. sezon finalinden birkaç sahne, sosyal medyaya sızdı. Bir TikTok hesabı yayımlanmamış finalden 14 video ve yaklaşık 30 dakikalık görüntü yayımladı.

HBO Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "'House of the Dragon' sezon finalinden kliplerin sosyal medya platformlarında ortaya çıktığının farkındayız" dedi. "Klipler, uluslararası bir üçüncü taraf dağıtımcının kasıtsız yayınından sonra yayımlanmıştır. HBO, klipleri agresif bir şekilde izleyip internetten kaldırmaktadır ve hayranlar bölümün tamamını bu Pazar gecesi HBO ve Max'te izleyebilirler."

Bu durum, Ekim 2022'de yayın tarihinden iki gün önce internete sızan "House of the Dragon" 1. Sezon finalinin başına gelenleri yansıtıyor.

"Game of Thrones" sekiz sezon boyunca, özellikle de son sezonunda internet üzerinden yapılan sızıntılardan nasibini aldı. 8. sezonun birçok bölümü yasadışı sitelerde ve hatta Amazon Prime Video'nun Almanya platformu gibi yasal platformlarda yayımlanması planlanan bölümlerden önce yayımlandı.