Emilia Clarke neden House of the Dragon'ı izlemediğini açıkladı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:48

Güncelleme: 17.06.2024 - 18:48

Emmy ödüllü oyuncu Emilia Clarke, "Game of Thrones"un büyük bir ilgiyle izlenen devam dizisi "House of the Dragon" hakkında konuştu.

NTV'de yer alan habere göre, 37 yaşındaki Clarke, "Henüz izleyemedim. Bunun nedenini tam olarak bilmiyorum. Kendi deneyimimden son derece memnundum ve mutluydum. Sanırım yeni bir versiyonunu izlemek bana tuhaf geliyor" dedi.

"House of the Dragon," 16 Haziran'da ikinci sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizide Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno ve Rhys Ifans gibi önemli isimler rol alıyor.

George R.R. Martin'in eserinden uyarlanan dizi, "Game of Thrones"un olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve House Targaryen'in hikayesini anlatıyor.

Clarke, "Game of Thrones" dizisinde "Daenerys Targaryen" karakterine hayat vermişti.