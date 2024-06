HBO, 'House of the Dragon'un 3. sezon müjdesini verdi...

Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:29

Güncelleme: 19.06.2024 - 14:29

HBO, "House of the Dragon" dizisini 3. sezon için yenilediğini duyurdu. Bu karar, 16 Haziran'daki 2. sezon prömiyerinden önce geldi ve "Game of Thrones" evreninin devam eden başarısını bir kez daha kanıtladı.

Ryan Condal ve "Game of Thrones" yazarı George R.R. Martin tarafından yaratılan bu spinoff dizi, HBO ve HBO Max için büyük bir hit oldu. İlk sezon, her bölümde ortalama 29 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırdı ve prömiyerinden sadece bir hafta sonra 2. sezon için yenilenmişti.

George R.R. Martin'in "Fire & Blood" adlı kitabından uyarlanan "House of the Dragon", Targaryen hanedanını konu alıyor ve "Game of Thrones"taki olaylardan yaklaşık 200 yıl önce, Targaryenlerin Yedi Krallığı birleştirmesinden yaklaşık 100 yıl sonra geçiyor.

Yeni sezonda geri dönen oyuncular arasında Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall ve Matthew Needham yer alıyor. Yeni sezonda ise Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor ve Vincent Regan gibi yeni oyuncular kadroya katılıyor.