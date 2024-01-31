House of the Dragon yıldızı Milly Alcock, DC'nin yeni Supergirl'ü oldu...

DC Evreni'nde Supergirl karakterini canlandırması için seçilen isim Milly Alcock oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:30
House of the Dragon yıldızı Milly Alcock, DC'nin yeni Supergirl'ü oldu...
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House of the Dragon dizisinin başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Milly Alcock, DC Evreni'nde Supergirl karakterini canlandıracak. Haber, DC Studio eş başkanı James Gunn ve Milly Alcock'un Instagram üzerinden yaptıkları paylaşımla resmiyet kazandı.

Yeni Supergirl, solo bir film öncesinde DC imzalı bir projede yer alacak. 2025 yılında vizyona girecek olan James Gunn imzalı "Superman: Legacy" filmi için çekimlere başlanması bekleniyor. Filmin, Tom King'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanacağı ve Supergirl'ün, sevgi dolu ebeveynler tarafından değil, Kripton'dan koparılan bir kaya üzerinde vahşi bir şekilde yetiştirilen bir versiyonunu konu alacağı belirtiliyor.

Alcock'un, James Gunn'ın yeni DC Universe'indeki Supergirl rolüne odaklanan solo bir film öncesinde Woman of Tomorrow adlı bir DC tabanlı projede yer alacağı biliniyor. Projenin yönetmeni henüz açıklanmış değil.

Avustralyalı oyuncu Milly Alcock, House of the Dragon dizisinde genç Prenses Rhaenyra Targaryen'i canlandırarak büyük beğeni kazanmıştı. Bu seçimle DC Universe'inde Supergirl rolünü üstlenen Alcock, Emilia Jones ve Meg Donnelly gibi diğer adayları geride bıraktı.


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