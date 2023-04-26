DC evreni sıfırlanıyor: The Flash filminin 2. fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:04

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:23

DC Sinematik Evreni'nin en sevilen kahramanlarından biri olan The Flash'ın solo filminin yeni fragmanı yayımlandı. DC sinematik evrenini tamamıyla sıfırlayacak olan filmin fragmanında önemli bilgiler bulunuyor.

Filmin ana karakteri Barry Allen, DC Evreni'nde bulunan çoklu evrenlerin keşfini yaparak bir dizi alternatif gerçekliğe geçecek. Bu alternatif gerçekliklerden birinde, Michael Keaton'un Batman karakteri yer alacak.

Filmin yönetmenliğini Andy Muschietti üstlenirken başroldeki karakter Barry Allen'ı Ezra Miller canlandırıyor. Diğer oyuncular arasında ise Ben Affleck, Sasha Calle, Kiersey Clemons ve Ron Livingston yer alıyor.

The Flash filmi, DC Sinematik Evreni'nde büyük bir olaya işaret ediyor. Çünkü film, DC evreninin çoklu evrenler konseptini genişletmek için bir fırsat sunuyor. Filmde Ben Affleck son kez Batman olarak görülecek.

Filmin vizyon tarihi ise 16 Haziran 2023 olarak belirlendi.