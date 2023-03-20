Hrant Dink'in hayatı film oluyor

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 15:45

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 15:45

Yazar-müzisyen Sina Koloğlu, İstanbul’da 19 0cak 2007 tarihinde katledilen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in hayatının film yapılacağını duyurdu.

Koloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"19 Ocak 2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren #HrantDink'in hayatı film oluyor.

Senaryoyu Barış Pirhasan yazdı. Filmi O3 Medya çekecek. Kulağıma gelen senaryo çalışmaları bitti ve yapım şirketine teslim edildi. Filmin yönetmeni de bana gelen bilgilere göre Zeynep Günay olacak. Yapım tarafının çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüğü bilgisi geldi.

Çekimlerin 2024 yılında başlaması planlanıyor."

HRANT DİNK'İN FİLMİ ÇEKİLİYOR

19 Ocak 2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren #HrantDink'in hayatı film oluyor. Senaryoyu Barış Pirhasan yazdı. pic.twitter.com/QigfzWqivH — Sina Koloğlu (@kologlusina) March 20, 2023



