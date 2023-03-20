Hrant Dink'in hayatı film oluyor

Agos Gazetesi önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink'in hayatı film oluyor

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 15:45
Hrant Dink'in hayatı film oluyor
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Yazar-müzisyen Sina Koloğlu, İstanbul’da 19 0cak 2007 tarihinde katledilen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in hayatının film yapılacağını duyurdu. 

Koloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

 "19 Ocak 2007 tarihinde  genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren  #HrantDink'in hayatı film oluyor.

Senaryoyu Barış Pirhasan yazdı. Filmi O3 Medya çekecek. Kulağıma gelen senaryo çalışmaları bitti ve yapım şirketine teslim edildi. Filmin yönetmeni de bana gelen bilgilere göre Zeynep Günay olacak. Yapım tarafının çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüğü  bilgisi geldi.

Çekimlerin 2024 yılında başlaması planlanıyor." 



Hrant Dink suikast Agos

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