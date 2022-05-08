Hülya Aksular, Anneler Günü'nde anlattı

08 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Balerin denildiğinde ilk akla gelen isimlerden Hülya Aksular. Başarıdan başarıya koşan bir kariyer. Yurtdışında dans etti, sayısız ödül sahibi olarak unutulmayacak gösterilere imza attı. Uzun zamandır da sanatını gelecek nesillere öğretiyor. “Çocuklarım” dediği öğrencilerine anne gibi yaklaşan Aksular ile Anneler Günü’ne özel konuştuk.

- Mesleğe adım atmanızı annenize borçlu olduğunuzu hep dile getiriyorsunuz, bu hikâyeyi okuyucularımıza da anlatır mısınız?

Şu ana kadarki ömür yolculuğum, yumruk kadar kalbine nasıl sığdırıyorsa; herkese yetecek sevgiyi, bilgiyi, görgüyü ve gelecek görüşünü sığdıran anneciğimin kararı ile 1975 yılında Ankara Cebeci Konservatuvarı’nın sınavlarına girerek başladı. Annem genç kızken Cebeci’deki okulumuzun bahçesinde güneş gibi ışık saçan öğrencileri ilk gördüğü gün erkek ya da kız evlatla taçlandırılırsa mutlaka bu okulda okumasını istediğini kalbine kazımış. Ancak ben doktor olma sevdasında olduğumdan sanatçı olmayı kabullenmekte zorlandım. Hatta çocukların kendi yaşamlarını seçme hakkı olmalı diye düşünüp anneme kızardım. Ama şimdi iyi ki diyorum. Ve anneciğime beni dünyaya getirme elçiliğinin yanı sıra seçimi ile bana kazandırdığı sanat yaşamım için minnet duyuyorum.

Hülya Aksular’ın kızı Sude Meriç Kolozina annesi gibi dans sanatçısı.

LÜTUF...

- Anne, Annem... desem?

Anne, anneler bence Tanrı’nın elleridir.

Annem de öyle tabii ki. Benim annem olarak yaşamak için erdemin ve sevginin ekmekle eş nimet olduğunu öğreten meleğim. Başımın tacı. Anne olabilmiş Hülya içinse bu ömürde Sude’nin annesi olabilmek lütfumdur.

- Öğrencilerinize “Çocuklarım” diyorsunuz, ve onlara bir anne sıcaklığıyla yaklaşıyorsunuz. Aslında siz onlarca çocuğu olan bir “anne”siniz, bunun sorumluluğu ve mutluluğu nasıl bir duygu?

Sevgiyle öğretilenin eşsiz bir kalıcılığı var! Sevgiyle öğretirken yaşamın anlamı var! Dünyada tüm çocuklar bizlerin, ülkelerinin geleceği. Var olma sebebim Sude’nin dünyaya gelme elçiliğinin yanı sıra bir de diğer çocukların bedenlerinde, topuzlarında, ruhlarında göğe yükselmiş öğretmenlerimin ve ben gittikten sonra benim onlarda yaşayacak olma ihtimalimizi çok iyi hissettiriyor. Hepsi canımdan çok sevdiğim çocuklarım. Bana yaşam böylesi bir güzellik bahşetti ne mutlu bana, ne mutlu Alev öğretmenimin, annemin bana çizdiği yola. Uzun olsun isterim. Rahmetli anneannemin, babaannemin ve tüm yaşayan, yaşamayan sebeb-i şahanelerin anneler gününü kutluyorum.

"UMUTLAR ÜRETEN..."

- Anneniz desem bir cümlede annenizi anlatır mısınız?

Sude Meriç Kolozina: Her daim yeni filizler veren, umutlar üreten, kendimi dayanıklı ve en korunakta hissettiğim kişi, Annem.