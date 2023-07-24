İBB Açık Hava Yaz Oyunları Ağustos ayında devam edecek

Yayınlanma: 24.07.2023 - 16:32

Güncelleme: 24.07.2023 - 16:44

İBB Şehir Tiyatroları bu yıl 76'ncısı düzenlenen Açık Hava Yaz Oyunları’nda birbirinden keyifli oyunlarını sahneledi. Kapalı gişe sahnelenen oyunların ardından Ağustos ayında da yeni oyunlarla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde seyircisi ile buluşmaya devam edecek.

AĞUSTOS AYI ETKİNLİKLERİ İÇİN BİLETLER SATIŞTA

İBB Şehir Tiyatroları’nın, her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşturacağı Açık Hava Yaz Oyunları Ağustos ayı biletleri satışa sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bir gelenek haline gelen Açık Hava Yaz Oyunları’nda sanatseverleri en beğenilen oyunlarından 12. Gece, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi ve İki Efendinin Uşağı ile buluşturuyor.

Oyunların biletlerini; 25 Temmuz 2023 Salı günü 11.00’de gişelerden, 11.15’te şehir tiyatroları internet sitesinden ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından edinmek mümkün.

FESTİVAL PROGRAMI

12. Gece (Serdar Biliş)

24 Ağustos ve 25 Ağustos, 21.00

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi (Cengiz Toraman)

26 Ağustos, 21.00

SHAKESPEARE'DEN 12. GECE

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria dükü Orsino'nun hizmetine girebilmek için erkek kılığına girer. Orsino adına güzel Olivia'ya kur yapmakla görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden sonra yastadır ve ayağına gelen herkesi geri çevirmektedir, ta ki şimdi erkek kılığındaki Viola'ya aşık olana dek. Bu sırada, Olivia'nın dayısı Tobi, tutucu hizmetkâr Malvolio'ya şamatalı bir oyun oynarak, bu cümbüşlü kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hikâyesini iyice kızıştırır.

William Shakespeare’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği oyunda Ali Gökmen Altuğ, Bennu Yıldırımlar, Doğan Şirin, Emrah Özertem, Ersin Umulu, Gürkan Başbuğ, Mehmet Avdan, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Özge Özder, Seda Fettahoğlu, Senan Kara Tutumluer, Tolga Yeter rol alıyor.

ÇANAKKALEDEN AYVALIK'A RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKAYESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri.

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.