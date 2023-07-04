Devlet Tiyatrolarının "Açık Hava Yaz Oyunları" başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yaz ayları için hazırladığı "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi temmuz ayında başlayacak.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 13:12
Devlet Tiyatrolarının
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün yaz ayları için hazırladığı "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi, "Keşanlı Ali Destanı" oyunuyla 6 Temmuz'da Ankara'da başlayacak. Yapılan açıklamaya göre, "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi kapsamında, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı", 6 Temmuz Perşembe Macunköy Açık Hava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Haldun Taner'in yazdığı, müziklerini Yalçın Tura'nın yaptığı ve Bora Özkula'nın yönettiği, Türk tiyatrosunun eşsiz klasikleri arasında yer alan oyun 7 ve 8 Temmuz'da da sergilenecek.

Tarık Buğra'nın yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "İbiş'in Rüyası" 13, 14 ve 15 Temmuz'da, Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Zafer Algöz'ün yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Rumuz Goncagül" de 20, 21 ve 22 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.


Devlet tiyatroları Açık Hava Yaz Oyunları Keşanlı Ali Destanı İbiş'in Rüyası Rumuz Goncagül

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