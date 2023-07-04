Devlet Tiyatrolarının "Açık Hava Yaz Oyunları" başlıyor
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yaz ayları için hazırladığı "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi temmuz ayında başlayacak.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün yaz ayları için hazırladığı "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi, "Keşanlı Ali Destanı" oyunuyla 6 Temmuz'da Ankara'da başlayacak. Yapılan açıklamaya göre, "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi kapsamında, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı", 6 Temmuz Perşembe Macunköy Açık Hava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Haldun Taner'in yazdığı, müziklerini Yalçın Tura'nın yaptığı ve Bora Özkula'nın yönettiği, Türk tiyatrosunun eşsiz klasikleri arasında yer alan oyun 7 ve 8 Temmuz'da da sergilenecek.
Tarık Buğra'nın yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "İbiş'in Rüyası" 13, 14 ve 15 Temmuz'da, Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Zafer Algöz'ün yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Rumuz Goncagül" de 20, 21 ve 22 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif
- İmamoğlu 'manifesto' mu açıklayacak?