İBB Şehir Tiyatroları Açık Hava Yaz Oyunları biletleri satışa çıkıyor

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:53

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Haziran ayında sanatseverleri en beğenilen oyunlarından Tartuffe ve Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi ile buluşturuyor. Biletler ise satışa çıktı. Oyunların biletleri, 23 Mayıs 2023 Salı günü 11.00’de gişelerden, 11.15’te sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunuluyor.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI PROGRAMI

9-10 Haziran, Tartuffe; Molière’in yazmış olduğu eseri Yiğit Sertdemir’in yönetiyor.

11 Haziran, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi; Cengiz Toraman yazıp yönetiyor.