İBB'den Çanakkale Zaferi'nin 111. yılına özel program

İBB, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılını söyleşi ve konser programları ile anıyor. Metrohan’da Moderatör Fuat Öztürk eşliğinde Haluk Oral ile “Çanakkale: Hatıradan Tarihe” söyleşi programı gerçekleşecek. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser programlarında ise Çanakkale Türküleri sahneye taşınacak. İBB'ye bağlı Metro İstanbul ise “Çanakkale Türküsü”nün Ruhi Su’ya ait versiyonu ile istasyon ve araçlarında Çanakkale Zaferi anonsu yapacak. Şehir Hatları ise şehit yakınları ve gazilere yönelik özel Boğaz turu düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenledi. 18 Mart günü saat 18.00’de Beyoğlu Metrohan’da Moderatör Fuat Öztürk eşliğinde Haluk Oral ile “Çanakkale: Hatıradan Tarihe” söyleşi programı gerçekleşecek.

ÇANAKKALE TÜRKÜLERİ İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Çanakkale Türküleri Türk Halk Müziği disiplini çerçevesinde sahneye taşınacak. Programda yer alacak sanatçılar Emir Talha Altunbaş ve Ayfer Vardar, Çanakkale repertuvarını kendi icra teknikleri ve özgün yorumlarıyla izleyicilere sunacak. Etkinlik; gecenin merkezinde yer alan Çanakkale Türkülerinin her iki icracının kendine has üslubuyla yorumlandığı, günün anlam ve önemine uygun bir içerikle gerçekleştirilecek. Emir Talha Altunbaş 18 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30’da, Ayfer Vardar saat 21.30’da İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde olacak.

TÜRKÜLER OPERA FORMATINDA SAHNEYE TAŞINACAK

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir diğer programda, Çanakkale türküleri opera formatında sahneye taşınacak. Tenor Aykut Yılmaz, Çanakkale repertuvarını tenor vokal tekniğiyle klasik müzik disiplini çerçevesinde izleyicilere sunacak. Etkinlik; gecenin merkezinde yer alan Çanakkale Türkülerinin çok sesli müzik formunda yorumlandığı, günün anlam ve önemine uygun bir performans içeriğiyle gerçekleştirilecek. Aykut Yılmaz, 18 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30’da Kartal’da bulunan İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde olacak. İBB Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından hazırlanan “Çanakkale Geçilmez” konserinde, bu büyük destanın izlerini taşıyan kahramanlık türküleri ve ağıtlar 18 Mart Çarşamba akşamı saat 21.35’te Artİstanbul Feshane’de seslendirilecek.

İBB Mehteranı'nın hazırladığı “Bir Destandır Çanakkale” konserinde, Çanakkale ruhunu yaşatan eserler 18 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30’da Esenler’de bulunan İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde seslendirilecek.

Çanakkale Türküsü Ruhi Su'nun sesinden metro istasyonları ve araçlarda dinlenebilecek

İBB'ye bağlı Metro İstanbul ise “Çanakkale Türküsü” isimli eserin Ruhi Su’ya ait versiyonu ile istasyon ve araçlarında Çanakkale Zaferi anonsu yapacak. Şehir Hatları ise şehit yakınları ve gazilere yönelik özel Boğaz turu düzenlenecek.