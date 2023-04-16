İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Casa Botter sembol olacak

Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kaderine terk edilmiş bu binayı alarak önce İBB Miras aracılığıyla evrensel koruma ilkeleriyle restore etti. Ardından önceki gün Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi olarak halka açtı.

Açılışa vatandaşların ilgisi de büyük oldu, İstiklal Caddesi’nde Casa Botter’in önünde yoğun bir kalabalık oluştu. Öte yandan Beyoğlu Kaymakamlığı’nın açılış için bina önünde müzik dinletisi yapılmasına izin vermediği öğrenildi. Bunun üzerine müzisyenler binanın balkonundan dinletilerini yaptılar.

Botter Apartmanı’nın zemin katı sergi salonuna, birinci katı ise Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunun nabzını tutacak çalışma alanlarına ev sahipliği yapacak.

‘DÜŞLER, HAKİKÂTLER’

İlk sergi ise küratörlüğünü Melike Bayık’ın yaptığı “Düşler, Hakikâtler” sergisi oldu. Sergi, sanatçıların eserleri üzerinden izleyicileri “dün, bugün ve yarın arasındaki tahayyüllere” davet ediyor.

Yapının diğer katlarını da kapsayan bütün bir restorasyon süreci tamamlandıktan sonra Casa Boter çatısı altında gösterim merkezi, film arşivi, bilgi belge merkezi, konferans salonu, tasarım atölyeleri ve sanatçı ofisleri gibi farklı etkinlik alanları da yer alacak. Botter Apartmanı’nın bahçesindeki ek yapı kafe, müştemilat ise tasarım evi olarak kent sakinlerini ağırlayacak.

Sergi açılışında konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Casa Botter dönüşümün sembolü olacak” derken, “Özgür düşünce için böyle mekânlara ihtiyacımız var” dedi. Polat, “İBB Miras ve İBB Kültür ile kentin tarihi, kültürü, kimliği üstündeki pası atıyor. Aklımıza koyduk: İstiklal Caddesi’ni tekrar kültür sanatın kalesi yapacağız” diye konuştu.