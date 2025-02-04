İBB Kültür AŞ’nin projesi serginin ardından şimdi de koleksiyon setiyle dinleyicinin karşısında: 100 yılın müzik mirası

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

“Müzik TR100” seti, 100 yıllık müzik tarihimizin önemli eserlerini plak, kaset, CD ve dijital formatta tek bir kutu içerisinde sunuyor. Bu koleksiyon değerindeki kutunun içinde farklı boyutlarda 14 plak, dört adet CD, bir adet kaset, tüm dönemlerin genişletilmiş dinleme listelerine ulaşılan “QR” kod ve şarkıların hikâyelerini anlatan bir de katalog bulunuyor. Çok uzun bir dönemi kapsayan çalışmanın seçim süreci titizlikle yürütülmüş. Danışma kurulunda, gazeteci, televizyoncu ve araştırmacılar İzzet Öz, Derya Bengi, Gökhan Akçura, Murat Meriç, Cemal Ünlü, Cem Kayıran, Aylin Güngör, J. Hakan Dedeoğlu, Müjde Yazıcı Ergin ve Ekin Sanaç yer almış.

GENİŞ ÇEŞİTLİLİK

Peki, koleksiyonun içinde neler var? Öncelikle, yaygın üç plak formatı (45’lik, LP ve 10- inç) ile CD ve kaseti bir arada barındıran dünyadaki çok az, belki de ilk derleme.

Aynı zamanda müzik tarihimizin sektörel üç farklı dönemi (Doğubank, Unkapanı, yeni dönem) bu koleksiyon setinde ilk kez bir araya geliyor. Seçici kurul “yarış” ya da “best of” kaygısıyla seçimlerini yapmamış.

Türkiye’nin çok geniş “müzik ailesi” dönemsel temsiliyet gözetilerek öne çıkan 500’den fazla eser arasından hak sahiplerinin rıza gösterdiği, hukuki engeli olmayan, formatların süre sınırına denk düşenler son seçkide kendine yer bulmuş. Bir dinleme listesi olarak ele alındığında da tür ve estetik olarak başka bir derlemede yan yana gelmesi sürpriz olacak şarkılar, Türkiye’nin toplumsal ve sanatsal dönüşümüne de işaret edecek şekilde bir araya gelmiş.

Böylece dinleme deneyimi olarak da hem nostaljik hem de eğlenceli olabilecek bir seçki ortaya çıkmış. Bir tarafta Bulutsuz Özlemi, hemen ardından Ferdi Özbeğen ya da yeni nesilden Jakuzi ve Ezhel aynı plağın içinde yer alabiliyor. Her sanatçıdan bir eser alınarak geniş bir çeşitlilik yansıtılmaya da çalışılmış.

Detaylı ve uzun bir çalışmanın ürünü olan Müzik TR100, sınırlı sayıda 3 bin adet olarak üretildi. Müzikseverler ve koleksiyonerlere hitap eden bu özel set, “muziktr100. kultur.istanbul” adresi üzerinden ya da İstanbul Kitapçısı şubeleri ve bağımsız müzik mağazalarında satışa sunuldu.

"GÖREV DEĞİL GURUR"

Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Müzik 100 projesinin önemini vurgulayarak “Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihinde müziğin yeri, taşıdığı anlam ve değer yadsınamaz. ürkiye’nin dört bir yanındaki kültürel çeşitlilik, müzikle şekillenmiş ve bu miras yüzyıllar boyunca şairlere, bestecilere ve sanatçılara ilham vermiş. Yani müziği tarihimizden bağımsız düşünemeyiz. Biz de Kültür AŞ olarak tarihimize ve kültürümüze verdiğimiz önemi Müzik 100 ile yansıtmak, bu zengin müzikal mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için özenle çalıştık. Böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirmek, bizim için sadece bir görev değil, bir gurur meselesi” dedi.