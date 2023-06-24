İBB Miras, tarihi yapıyı yenileyerek İstanbul’un kültür hayatına kazandırdı

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

İBB Miras, 200 yıllık tarihi yapı Feshane’yi, yenilenmiş haliyle İstanbul’un kültür-sanat hayatına kazandırdı. Yeni adıyla “Artİstanbul Feshane”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımlarıyla yeniden İstanbul’un ve sanat dünyasının hizmetine girdi. Açılışta konuşan İmamoğlu, “Biz, miras kavramını önemsiyoruz. Ama korunursa ve mirasa sahip çıkarsanız önemli. Şayet mirasyedi gibi davranırsanız Allah korusun. Tabii bu tavır ve tarz, şehre bazen çok şey kaybettirebiliyor” dedi.

Açılışta genç sergi sanatçısı Maria Roza, sanat eleştirmeni Beral Madra, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İLK SERGİ: ORTADAN BAŞLAMAK



Artİstanbul Feshane, “Ortadan Başlamak” isimli dev bir sergiyle açıldı. 300 sanatçının 400’den fazla eseri 19 küratör tarafından mekâna yerleştirildi. Sergi, her anın bir başlangıç ihtimali olduğunu müjdeleyen ümitvar bir kavramsal çerçeveye yerleşiyor. Feshane’de, 8 bin metrekarelik alanda bienal alanı, geçici sergi alanları, mağaza konferans salonu, usta sanatçıların arşivlerinin yer aldığı Naile Akıncı kütüphanesi ve kafe bulunuyor. Artİstanbul Feshane, şehrin belli merkezlerinde yoğunlaşmış kültür-sanat etkinliklerini Haliç kıyılarına da taşımış olacak. En az bir o kadar daha büyük ikinci etabında da çalışmalar sürüyor.



İMAMOĞLU: DÜNYA MİRASI ARTIK İHMAL EDİLMİYOR



“İstanbul’a bakınca eşsiz bir dünya mirasını, paha biçilmez bir ecdat yadigârını görüyoruz” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Tarihsel ve kültürel sürekliliğin var olması adına da bakıyoruz ki aslında İstanbul size her türlü fırsatı verebiliyor. Tarihi Fener Evleri, tarihi Kara Surları, Yerebatan Sarnıcı, Botter Apartmanı, Metro Han, Saint Pierre Hanı, Gülhane Sarnıcı, Kütüphane Troleybüs, Cendere Sanat Müzesi, Müze Gazhane, Anadolu Hisarı, çok yakında Rumeli Hisarı, Taş Mektep ve diğerleri... Gerçekten her anında kaybolmuş bir yerin, hayata döndüğünde insanları nasıl ısıttığını da görüyorum. Bunlar; restore ederek, ihmal edilmiş metruk hallerine son vererek İstanbullularla buluştuğunda inanılmaz bir ruh kazanıyor. Yani şurada bir iyileştirici ruhun varlığını herkes hissedebiliyor diye düşünüyorum. Bu güzel listeye bugün Feshane’yi eklemenin de gururunu yaşıyorum.”

