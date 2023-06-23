İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hesap sormak için liste tutuyorum

Yayınlanma: 23.06.2023 - 22:53

Güncelleme: 23.06.2023 - 22:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin kazanılmasının dördüncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte “İbrahim Selimle Bu Gece” programına katıldı.

Ekrem İmamoğlu, programın başında seyircilerin kendilerine ses gelmediği yönündeki şikayetleri üzerine seyirciye dönerek konuşması istendi. Soluna dönerek konuşmasına devam eden ve seyircilerden ses sorununun düzeldiği yanıtını alan İmamoğlu, “Sola bakmak iyidir. Biz her tarafı da düzeltiriz, sağı da solu da” ifadelerini kullandı.

“HESAP SORMAK İÇİN LİSTE TUTUYORUM”

İbrahim Selim Ekrem İmamoğlu’na, “İntikam almayı düşündüğünüz kişilerden oluşan bir kara listeniz var mı?” sorusunu yöneltti.

İmamoğlu bu soruya, “Kindar değilim, biriyle bir hesabım varsa yüzüne söylemekten çekinmedim. Ama hukukun ve adaletin gerçekten tesis edildiği güne kadar hukukla hesap sormak için liste tutuyorum” şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu, “Siyasetten yılıp, keşke bu işlere hiç girmeseydim dediniz mi?” sorusuna ise “Yılmadım, genelde yıldırdım” cevabını verdi.

