İBB Miras'ın yeni ve devam eden projelerini Başkan Ekrem İmamoğlu gezdirdi: İstiklal'de sürpriz çok!

27 Kasım 2022 Pazar, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kültür-sanat alanındaki projeleriyle üç senedir adından söz ettiriyor. İBB Miras’ın çalışmalarıyla İstanbulluların hayatına dokunan simge mekânlar birer birer yenileniyor, şehre yeni kültür sanat mekânları kazandırılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir basın grubuna hem çalışmaları devam eden bu projeleri gezdirdi hem de yeni projelerin müjdesini verdi.

‘MADDİYATLA ÖLÇÜLMEZ’

Kapanmak zorunda kalan Beyoğlu Sineması, İBB tarafından kiralanarak hayatını devam ettirecek. Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Sineması’nın koltuklarında oturarak yaptığı açıklamada, “Bu tür noktalara özenle eğiliyoruz. Maddiyatla ölçülemeyecek kadar moral verici özellikleri var bu mekânların” diye konuştu.

‘KÜLTÜR-SANATLA ANILSIN’

“Beyoğlu’nun kültür-sanatla anılan bir yer olmasını diliyorum” diyen İmamoğlu, ardından İstiklal Caddesi’ne çıkarak, insanların sevgi selinin arasından geçip Muammer Karaca Tiyatrosu’na ulaştı. Burada da Beyoğlu Sineması’nda olduğu gibi ilk olarak İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat mekânda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan İmamoğlu da tiyatronun bir yıl içinde faaliyete geçeceğini duyurdu.

“Casa Botter” ise İBB Miras’ın en önemli projelerinden biri. Çalışmalar hâlâ devam ediyor, gezi sırasında da işçiler çalışmalarını sürdürüyordu. Burada önemli olan, binanın orijinal halinin tamamıyla korunması. Örneğin yeni kapılar almak yerine, işçilerin ince çalışmaları sonucunda eski kapılar kullanılır hale getiriliyor. Duvarlardaki boyalar bile ince ince temizleniyor.

‘1000’İN ÜZERİNDE NOKTA’

Basın ve İmamoğlu gezisi aslında bu üç projeyi kapsıyordu. Ancak bir heyecan verici proje daha gezilerek sürpriz yapıldı. O da Metro Han. Tünel tramvayının binası olan mekân Tünel’in yönetim binası olarak tasarlanmış, çelik bir yapı. İstanbul’a ve Tünel Meydanı’na hâkim bir noktada. Mahir Polat, buranın kültür mekânı olma fikrinin Ekrem İmamoğlu’ndan çıktığını belirterek, birkaç katlı bir kültür mekânı olacağını, en üst katında restoranın olacağını ve mayıs ayında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

İmamoğlu gezinin sonunda çalışma arkadaşlarının İstanbul’da 1000’in üzerinde noktayı kullanılabilir hale getirmek için işaretlediğini belirterek sözlerini, “İstiklal’de daha çok sürprizimiz olacak” diye noktaladı.

BEYOĞLU SİNEMASI

1989’da hanın alt katında, Batı standartlarına uygun 300 koltuklu Beyoğlu Sineması hizmete girdi.

Açıldıktan sonra ilk sezonu olan 1990 yılında, Beyoğlu Sineması İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin gösterim salonlarından biri oldu.

Eurimages Avrupa Sineması üyeliğine Türkiye’den kabul edilen ilk sinema.





Beyoğlu Sineması, İBB tarafından kiralanarak İstiklal boyunca devam edecek Beyoğlu hafızasının simge mekânlarından biri olma özelliğini sürdürecek.

MUAMMER KARACA



Türk tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan Muammer Karaca Tiyatrosu,1955 yılında inşa edildi. Tiyatro, Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından olan Perran Doğancı tarafından tasarlandı. Doğancı aynı zamanda Muammer Karaca’nın yeğeni.





Uluslararası standartlarda yeni nesil bir sahne tasarlandı. 4 Seyirci kapasitesi toplamda 211 kişiye ulaşacak. 4 Mevcut akustik tavan panelleri korundu.

‘CASA BOTTER’

1900’lerin başında saray mimarı, İtalyan Raimondo D’Aronco’nun imzasını taşıyor.

Osmanlı’nın Art Nouveau üslubundaki ilk binası olarak öne çıkıyor.





Zemin katı ve birinci katında sergi salonu, gösterim merkezi, İstanbul Documenter Film Arşivi, Tasarım Atölyesi, Sanatçı Tasarım Hub Açık Alan, Sanatçı Hub gibi farklı etkinlik alanlarına ev sahipliği yapacak.

METRO HAN

