Ekrem İmamoğlu: Devletimizin işi protokole bağlı olmalı

22 Kasım 2022 Salı, 15:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında Fındıklı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelini atarken, yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda tepeden tırnağa yenilenen Altayçeşme Parkı yeniden hizmete açtı.

2023’ün ilk aylarında, ‘100 Günde 100 Proje’ kampanyasını başlatacaklarını duyuran İmamoğlu, “İddiayla söylüyorum ki; bir beş yıl içerisinde İstanbul'a bu kadar hizmetin başka bir dönem yapıldığını göremeyecek kimse. O kadar iddialıyız, o kadar dayanışma içerisindeyiz. Allah'ın izniyle, bu işi de hep birlikte başaracağız” dedi.

“DEVLETİMİZİN İŞİ, MUTLAK BİR PROTOKOLE BAĞLI OLMALI”

Göreve geldikleri andan itibaren, İBB’nin birçok kurumla yaptığı işlerde, protokol eksiklikleri ve sıkıntıları olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Ne ilginçtir ki, bazı ilçelerde inşaatlara başlanmış. Örneğin; Hazine’ye ait bir arazi üzerinde işe başlanmış, ama ilgili kurumla hiçbir iş birliği protokolü yok. Örneğin; bir ilçe belediyesinin arazisinde bir işe başlanmış, yapılan projenin ileride nasıl kullanılacağına dair bir uzlaşma metni yok. Ne tesadüftür ki, bu yapılan işlerin olduğu ilçelerin de hiçbirisi bir başka siyasi partiye de ait değil. Yani her birisi, belli ilçelere odaklı yapılmış işler. Tabii devlet işi, öyle olmaz. Devletimizin işi, kamunun işi, mutlak bir protokole bağlı olmalı. Yarınlara sorun devredilmemeli. O bakımdan biz, aldığımız görevle birlikte, bütün ilçelerle oturup, masada sorunları çözen, protokolün karşılığı nedir, onu yapan; hangi tesisi, hangi kurum kullanacak, bize kalan kurumların da yine o bölgedeki dönük hangi fonksiyonlarla hazır hale gelmesini tanımlayan, orada kadınların mı öncelikli talebi, çocukların mı öncelikli talebi var; bunlara bakarak o alanları değerlendiren bir anlayışla süreci yönettik” bilgilerini paylaştı.

KILIÇ: “İBB’DEN KİMSENİN BİZİ ZİYARET ETMEDİĞİ BİR 5 YIL YAŞADIK”

Temeli atılan Yaşam Merkezi’ne kavuşacak Fındıklı Mahallesi’nin, Maltepe’nin en kalabalık mahallelerinden biri olduğunu aktaran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Görev sürem içerisinde, zaman zaman Fındıklı'da dolaştığımda, muhtarımızla bir araya geldiğimizde, hemşehrilerimizle, esnafımızla bir araya geldiğimizde, buldukları her boş alanı Maltepe Belediyesi'nin arsası zannettiği için vatandaşlarımız, ‘Başkanım, buraya bir park yap’ diye sürekli telkinlerde ve önerilerde bulunuyorlardı. Ne yazık ki bu alanların hiçbirisi bize ait değildi ve her defasında çaresiz bir şekilde, şu anda üzerinde bulunduğumuz alanın bir an önce bir sosyal tesise kavuşturulması için geçen dönem epey çaba sarf ettik. Ne yazık ki o dönem fazla gücümüz yetmedi.

Söylemiştim, birileri alınmıştı ama; bir defa olsun Büyükşehir’den kimsenin bizi ziyaret etmediği bir 5 yıl yaşadık. Bu dönemse, sevgili Başkan’ımız İmamoğlu, İstanbul'a, 16 milyona birden eşit, adil, aynı mesafede hizmet anlayışının sonucunda, neredeyse her iki haftada bir Maltepe'ye geliyor ve Maltepe halkının temel sorunlarını, İBB çalışanlarıyla Maltepe Belediyesi'nin bürokratları, el birliği, güç birliği yaparak çözmek için adeta yarışıyorlar” dedi.

ALPAY: “BÖLGE HALKINDAN GELEN TALEPLER ETKİLİ OLDU”

3 bin 250 metrekare alan üzerine kurulacak Sosyal Yaşam Merkezi’nde, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ve onlara destek olacak farklı birimlerin bulunacağını aktaran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, projenin önümüzdeki sonbaharda tamamlanacağı bilgisini paylaştı. Bölge halkından gelen talepler doğrultusunda tepeden tırnağa elden geçirilerek yeniden düzenlenen Altayçeşme Parkı’nın 13 bin 221 metrekarelik yeşil alana yer verilerek yenilendiğini belirten Alpay, her iki projenin de Maltepe Belediyesi ile imzalanan “ortak hizmet protokolü” kapsamında hazırlandığını kaydetti.