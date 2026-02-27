İBB Şehir Tiyatroları martta 40 oyun sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, martta 40 oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Mart ayında tiyatroseverleri Haldun Taner'den Musahipzade Celal'e, Orhan Veli'den Shakespeare'e klasik ve modern yazarların eserlerinin öne çıktığı zengin bir repertuvar bekliyor.

William Shakespeare'in eserlerinden Başar Sabuncu'nun derleyip uyarladığı "Bir Ata Krallığım" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, "Bir Ziyaret" Harbiye Muhsin Eruğrul Sahnesi, "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Gök Kubbe" Ümraniye Sahnesi, "Öksüzler" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, "Ben Medea Değilim" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "İkinci Perdenin Başı" Müze Gazhane Meydan Sahne'de 4-7 Mart'ta izlenebilecek.

"Uçurtmanın Kuyruğu" 7 Mart'ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde beğeniye sunulurken, "Öylece Durur Zaman" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Oscar" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, "Haramiler" Ümraniye Sahnesi, "Yaftalı Tabut" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, "Sevgili Yelena Sergeyevna" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "Gidion'un Düğümü" Müze Gazhane Meydan Sahne'de 11-14 Mart'ta sergilenecek.

"Ödüllü" 2, 9 ve 16 Mart'ta Müze Gazhane Meydan Sahne'de, "Gölge" 14 Mart'ta, "Maviydi Bisikletim" 28 Mart'ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

"Savaş ve Barış" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Yoldan Çıkan Oyun" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Kahvaltıya Kalsana" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, "Ağrı Dağı Efsanesi" Ümraniye Sahnesi, "Yenilmez" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi ve "Tartuffe" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 18 ile 21 Mart'ta izlenebilecek.

"Cadı Kazanı" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Fosforlu Cevriye" Ümraniye Sahnesi, "Köpek Kalbi" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, "Geçmişin Gölgesi" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "Sivrisinekler" Müze Gazhane Meydan Sahne'de 25-28 Mart'ta sahnelenecek.

"Merhaba Çocuk", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Benim Küçük Yıldızım" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Sevdalı Bulut" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, "Rüya" Ümraniye Sahnesi, "Elma Kurdu Kırtık" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "Bir Gece Masalı" Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde 8 ve 15 Mart'ta izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Sesler Ülkesi" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, "Masal" Kağıthane Sadabad Sahnesi, "Fındıkkıran" Ümraniye Sahnesi, "Bekçi ile Postacı" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve "Çöpsüz Dünya" Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde 22 ve 29 Mart'ta tiyatroseverlerle buluşacak.

ORHAN VELİ ŞİİRLERİ "BİRDENBİRE" ETKİNLİĞİNDE SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Oyunların yanında şair-şiir eşleşmesi üzerinden geliştirilen yeni ve farklı bir etkinlik konsepti de seyircinin ilgisine sunulacak.

Seyirci, yönetmen ve oyuncular eşliğinde, dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla birlikte sahne imkanları kullanılarak, Orhan Veli'nin şiir evreninin içerisinde oluşturulan bir mekanda etkinliğin konuğu olacak.

Hümay Güldağ'ın uyarladığı, yönettiği ve oyuncu olarak yer aldığı etkinliğin müziğini Cihan Kurtaran, dekor tasarımını Cihan Aşar, kostüm tasarımını Ahsen Nur Yaman, ışık tasarımını Gökhan Davulcu, efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler yapıyor. Etkinlik 15, 29 Mart'ta Müze Gazhane Meydan Sahne'de gerçekleşecek.