İBB Şehir Tiyatroları repertuvarını açıkladı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 20:10

İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlediği bir toplantıyla basın mensupları ve kültür-sanat camiasıyla paylaştı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Toplantıya; İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu, Mehmet Karaosmanoğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan ve birçok sanatçı katıldı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, şunları söyledi:

“OYUNLARIMIZI SEYİRCİMİZLE BULUŞTURACAĞIMIZ İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK VE HEYECAN İÇİNDEYİZ: İstanbul Şehir Tiyatroları, kuruluşundan bu yana, 108 yıldır, sanatı ve sanatçıyı destekleyen, İstanbul’un kültür sanat ve tiyatro sahnesinde öncü rolünü benimseyen bir anlayışla hareket etmektedir. İstanbul’un her bölgesinde seyirciyi tiyatronun seçkin örnekleriyle buluşturmayı hedeflemektedir. Tiyatronun klasikleri, büyük prodüksiyonlar ve müzikallerin yanı sıra, yeni ve çağdaş metinleri de seyirciyle buluşturmaktadır. Bu yıl repertuvarımızı yine bu doğrultuda hazırladık ve yeni oyunlarımızı seyircimizle buluşturacağımız için büyük bir mutluluk ve heyecan içindeyiz.

İSTANBUL KLASİKLERLE BULUŞUYOR: Önümüzdeki sezonun ana temasını, “İstanbul Klasiklerle Buluşuyor” olarak belirledik. Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dahil ediyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, bugün klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının Şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştuğunu görürüz. Bugün de bu misyonumuzu titizlikle sürdürüyoruz. Bir anlamda geleceğin klasikleşecek eserlerine yer vermek istiyoruz. Türk ve Dünya edebiyatının klasikleri, yeni sezonda İstanbul Şehir Tiyatroları sahnelerinde seyircimizle buluşacak.

GENÇLERİ SAHNELERİMİZE BEKLİYORUZ: İstanbul büyük bir metropol. Nüfusunun önemli bir bölümünü de gençler oluşturuyor. Aynı zamanda bir üniversite şehri olan İstanbul, 70’in üzerinde özel ve kamu üniversitesiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gençleri de tiyatroyla buluşturuyor. Bu buluşmanın ilk akla gelen adresi de İstanbul Şehir Tiyatroları oyunları. Bu yıl, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiğimiz Yaz Oyunları’nın 75. Yılını kutlarken, 35.000’e yaklaşan seyirci sayımızın çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. İstanbullu gençlerin oyunlarımıza ilgisi bizi fazlasıyla memnun etti. İstanbul’un genç nüfusunun yoğunluğu ve tiyatroya ilgisi, bu sezon repertuvarımızı belirlerken hep aklımızdaydı. Klasikleri seçerken, gençleri de düşündük. Yeni sezonda ve sonrasında da gençlerimizin birbirinden değerli klasik eserleri seyretmesini istiyoruz. Bu eserlerle tanışmanın onlara farklı bakış açıları kazandıracağını biliyoruz ve sanatın ışığının onlara sağlayacağı faydanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

2022-2024 REPERTUVARINI AÇIKLIYORUZ: İlke olarak planlı çalışmayı benimsemiş bir ekip olarak, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın orta ve uzun vadeli programını açıklamak istedik. Şehrin Tiyatrosu olarak belirlediğimiz misyonumuzu, ulusal ve uluslararası alanda yapacağımız iş birlikleri, festivaller ve sanatsal çalışmalarla geleceğe taşıyacağız. 16 milyonluk bir şehrin tiyatrosu olarak, gelecekte kurumsal yapılanmamızın ana unsurlarını belirleyerek, stratejik planlar yaparak, kurumsal ve kişisel düzlemde paydaşlarımızla çok sayıda görüşmeler yaparak, sağlıklı bir yapılanma için de çalışıyoruz.

İSTANBUL İÇİ TURNELERE DEVAM: Şehir Tiyatrosu olarak, geçtiğimiz sezon kendi sahnelerimizdeki gösterimlerin yanı sıra, İstanbul’un birçok farklı bölgesine şehir içi turneler gerçekleştirdik. “Şehrin Tiyatrosu İstanbul’un Her Noktasında” temasıyla başlattığımız, 14 ilçede gerçekleştirdiğimiz bu turnelerde 15 bin İstanbullu tiyatrosever ile buluştuk. İstanbul içi turnelerimize yeni sezonda da devam edeceğiz. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun tiyatroyu şehrin her noktasına götürme misyonunun bir devamı olarak, bu geleneği şehir içi turnelerle, şehrin merkeze uzak noktalarına götürdüğümüz oyunlarımızla yaşatacağız. Özellikle bir turne repertuvarı belirlerken yetişkin, genç ve çocuk seyircilerimizi hesaba katarak hareket ediyoruz. İstanbul ve İstanbullu ile yıllardır kucaklaşan ve buluşan İstanbul Şehir Tiyatroları, oyuncu kadrosu, birikimi ve nitelikli işleriyle İstanbul’un her yerinde olmayı sürdürecek. İç turnelerin yanı sıra, yurt dışındaki tiyatrolarla da ilişkilerimizi arttırıyoruz. Uluslararası iş birlikleri ve çok dilli tiyatro oyunları için gerekli görüşmelere başladık. Gelen teklifleri de değerlendiriyoruz ve uluslararası alanda uzun vadeli iş birlikleri yapmak için çalışıyoruz. Şu anda Belgrad Drama Tiyatrosu, Yugoslav Drama Tiyatrosu, Yunanistan’dan Pire Şehir Tiyatrosu ve Bosna’yla görüşmelerimiz devam ediyor, yurtdışına da açılan çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmak için çabalarımız var. Bu görüşmeler ilerledikçe ve kesinleştikçe sizlerle paylaşacağız. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sezon da Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Eskişehir Şehir Tiyatroları, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’yla da dönüşümlü olarak oyun alışverişlerinde bulunup seyircimizin farklı oyunlarla da karşılaşmalarını sağlamak istiyoruz. Özellikle son iki yıldır pandemi koşulları içinde tüm sanat kurumları gibi biz de zor bir dönemin içinden geçtik. Sanatçılarla birlikte seyircimiz de pandemi döneminde zor bir sınav verdi. Artık kötü günleri geride bırakmanın, umudumuzu eksiltmeden, yüzümüzde tebessümle geleceği birlikte inşa etmenin zamanı. Yeni sezon hepimize güzellikler getirsin. 2022-2023 tiyatro sezonunun tüm Şehir Tiyatrosu ailesi için ve tiyatroya gönül vermiş tüm meslektaşlarım için bol alkışlı, sağlıklı, huzurla geçireceğimiz keyifli bir sezon olmasını dilerim”

Ayşegül İşsever’in ardından söz alan Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü şunları söyledi:

ŞEHİR TİYATROSU’NUN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ: Kıymetli sanat yönetmenimiz sezonun sanat kısmına dair güzel açıklamalar yaptı. Bizler de Şehir Tiyatrosu’nun marka değerini sosyal sorumluluk projesi ve teknolojik yeniliklerle yükseltmek için çaba sarf ediyoruz. Uygulamamız “İstanbul Senin” aplikasyonunun içinde çok kısa zaman içinde yer alacak. Şehrin farklı yerlerine yerleştireceğimiz kiosklarımızla seyircilerimizin daha kolay bilet alabilmesini sağlayacağız. Seyircilerimiz kredi kartıyla daha rahat bilet alabilecek, internetten aldıkları biletlerini basabilecekler.

SIFIR ATIĞA YÖNELİK ADIMLARIMIZ VAR: Sıfır atığa yönelik adımlarımız var. İBB Atık Yönetim Müdürlüğü’nün “İleri Dönüşüm Atölyesi” var. Bizler, Genel Sanat Yönetmenimiz ve tasarımcılarımız bu atölyeyi ziyaret ettik. Birkaç çocuk oyunumuzun bütün her şeyini geri dönüşüm atölyesinden dönüştürülen malzemelerle üreteceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Fizibilite çalışmaları yapılan sahnelerimizde çatısı uygun olanlara güneş panelleri koyacağız. Burada üretilen elektriği kullanarak Şehir Tiyatrosu’nun karbon salınımını azaltmaya katkıda bulunacağız.”

Şehir Tiyatrolarının 2022-2023 repertuvarı şöyle:

“Hamlet, Tartuffe, Cadı Kazanı, Bir Halk Düşmanı, Fosforlu Cevriye, Godot Geldi…, Çingene Boksör, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Kuğunun Şarkısı, Komik Para, Oscar”

Sahnelenecek çocuk oyunları ise şöyle:

“Benim Küçük Yıldızım, Fındıkkıran, Kış Kraliçesi, Küçük Bir Aile Tatili, Bir Gece Masalı”

Tiyatroların 2023-2024 repertuvarı ise şu şekilde:

“Gypsy (Çingene) Müzikali, Arthur Laurents – Jule Styne – Stephen Sondheım, Deli İbrahim, Uçurtmanın Kuyruğu, Savaş Ve Barış, Ağrı Dağı Efsanesi, Ben Medea Değilim, Sivrisinekler, Struma, Gök Kubbe”