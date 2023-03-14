İBB Şehir Tiyatroları’nda yeniden perde...

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremlerin ardından iptal ettiği oyunlarını, 15 Mart tarihinden itibaren seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Oyunlarına ara veren Şehir Tiyatroları, deprem bölgelerindeki ihtiyaçların giderilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte yardım çalışmalarına destek olmuştu.

“Sanat İyileştirir” sloganıyla 5 Mart’ta çocuk oyunlarını sahnelemeye başlayan İBB Şehir Tiyatroları, 15-19 Mart haftasında da 18 yetişkin oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta; İfigenya, Geçit, Yaftalı Tabut, Hamlet, Fosforlu Cevriye, Zehir, Gül’e Ağıt, Hayat Der Gülümserim, Kuğunun Şarkısı, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Fındıkkıran, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Benim Küçük Yıldızım, Bekçi ile Postacı, Rüya, Bir Gece Masalı, Herkes Sihirbaz Olacak ve Bir Gün Ayakkabımın Teki adlı oyunlar İBB Şehir Tiyatroları sahnelerinde izlenebilecek.



