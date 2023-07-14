İBB’den çocuk ve kadınlar için sanat projesi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:24

“İBB Yaz” adlı projeyle bu yaz bol aktiviteli, çok renkli geçecek. Konserler, atölyeler, eğitim programları, açık hava sinemaları, tenis turnuvaları ve daha pek çoğu, “İBB Yaz” etkinliklerinde İstanbullularla buluşacak. 3 binin üzerinde etkinliğin gerçekleşeceği “İBB Yaz”a dileyen İstanbullular ücretsiz şekilde katılabilecek. Detaylı bilgi ve program takvimine şehrin kültür sanat platformu “Radar İstanbul” uygulamasından ulaşılabilecek.

VAPURLA İSTANBUL...

“İBB Yaz” kapsamında Enstitü İstanbul İSMEK eğitim programlarına katılanlar Boğaz turuna çıkıyor. “Vapurla İstanbul Turu” programına ağırlıklı olarak daha önce Boğaz turu yapmamış olan dezavantajlı kadınlar katılıyor. İBB Yaz projesini konuşmak için Yiğit Oğuz Duman ile vapurda buluştuk.

“İBB Yaz ile istedik ki eve tıkılı kalmış gençler, çocuklar ve kadınlar için özelikle çok daha spesifik ve onların birebir katılabilecekleri daha organize yapılar kurduk” diyen Duman, “İBB Yaz’ı, altı ana başlıkta toparladık. Kültür sanat ise en büyüklerinden bir tanesi; konserler, tiyatrolar, çeşitli etkinlikler, sergiler, geziler... Sadece kültür merkezlerine sıkışmayan, tüm İstanbul’u deneyimleyebildikleri anda, bir anlamda bir faaliyette buluştukları bir aktivite! Bunu da çocuklar için ayrı tasarladık, gençler için ayrı ve kadınlar için ayrı tasarladık. Bunu sadece kültür sanat faaliyeti gibi de görmemek lazım, aslında vatandaşla buluşma anları gibi düşünün. Küçük bir örnek vereyim. Metro İstanbul Bayrampaşa’da, genel merkezinin olduğu alanda, Metro İstanbul’un kendi ofislerinin olduğu ortamda, trenlerinin bakımının yapıldığı o kocaman sahanın bir köşesinde, bir açık hava sineması organize etti arkadaşlar! O mahalleden gelen çocuklar orada açık hava sinemasına katıldı” diyor.

ÜCRETSİZ...

“İstanbul Senin” markasını bir platforma taşıdıklarını vurgulayan Duman, “Radar İstanbul platformumuz var, kültür-sanat aktivitelerimizi Radar İstanbul ile yaymaya çalışıyoruz. Bütün bu yaz etkinliklerini de Radar İstanbul’un içerisine koyduk. Şu anda hemen girip baktığınızda evinize en yakın nokta da ne var, sanat olarak çocuğuma ne var, gence ne var, kadına ne var, gezi ne var... Bunların hepsini orada görebiliyorlar ve kayıt yapabiliyorlar. Tamamen ücretsiz. Benim internetim yok, telefonum yok diyebilirler o zaman, Enstitü İstanbul İsmeklerin 36 ilçede ofisleri var, oradan bilgi alıp, kayıt yaptırabilirler. Veya onu da bulamadılar, mahalle evlerimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm merkezleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait iletişim noktasında bu yaz etkinliklerine ulaşabilirler. Yani “İBB Yaz”ı bir şekilde bir çatı kurgu olarak planladık. Birçok şey yapıyoruz aslında ama vatandaşa bunu ulaştırmak zor oluyor. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman daha görünür, daha anlatılabilir, en azından bir sepetin içinden seçilebilir hale getirdik” diyor.