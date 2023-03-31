İBB’nin Şişli’deki yeni yaşam merkezinde bir de sanat alanı var: Habitat’ta ilk sergi
İBB'nin, içerisinde kütüphane, sergi salonu, İstanbul Kitapçısı, tiyatro, sahne ve ortak çalışma alanı bulunan çok fonksiyonlu ‘Şişli Habitat Yaşam Merkezi’nde ilk sergi düzenleniyor.
İstanbul’un merkezinde, Şişli’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni bir kültür-sanat ve bilim merkezi var. İsmi Habitat Yaşam Merkezi. İçinde kütüphanesi, kitapçısı, interneti var ve çok güzel tasarlanmış. Çok fazla kişinin haberdar olmadığını düşünürken içeri girdiğimde gençlerin neredeyse boş koltuk bırakmadığına tanık oldum. İçerisi sıcak ve rahat, gençler sessizce harıl harıl çalışıyorlar ve Habitat’ın imkânlarından faydalanıyorlardı.
İBB içeriye Habitat Sanat adını verdiği bir de sanat mekânı kazandırmış. Oradaki ilk sergiye de “Kuş Koysunlar Yoluna” ile sanatçı Gökçe Okay imza attı. Şair Nilgün Marmara’nın aynı adlı şiirinden esinlenen Okay, M. Wenda Koyuncu’nun küratörlüğünde sergiye hazırlanmış. Sergide resimler, heykeller, pentüre ve birçok farklı teknikle yapılmış eserler bulunuyor. Bir yandan gözümüz, algımız ve zihnimizin varlığa veya “şeylerin” düzenine ilişkin kabullenişlere başka bir pencere açma girişimi sunuyor. Sergi 2 Haziran’a kadar Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nin Habitat Sanat alanında izleyicilerini bekliyor.
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