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İDOB Semiha Berksoy Anısına konser verdi

İDOB Semiha Berksoy Anısına konser verdi

18.06.2026 17:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İDOB Semiha Berksoy Anısına konser verdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Ulusal Müziğimiz” konser serisi, 16 Haziran akşamı Süreyya Operası’nda Türk opera tarihinin öncü isimlerinden, çok yönlü sanatçı Semiha Berksoy’un anısı, seçkin eserler ve yorumlarla gerçekleşti.

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Konser öncesinde konuşan Semiha Berksoy'un kızı akademisyen, yönetmen ve oyuncu Zeliha Berksoy ile İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok ilke imza atan Semiha Berksoy’un sanat tarihimizdeki önemini vurguladılar.

Anma konserinde G. Rossini, V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini, U. C. Erkin, A. A. Saygun, İ. Baran, S. Yalçın ve T. Erdener’in eserleri; İDOB solistleri Emre Güngör, Asude Karayavuz, Bülent Külekçi, Hande Soner Ürben, piyanoda Hüseyin Kaya eşliğinde ve Yonca Sülün, Ozan Bıkım, Verda Gül, Seren Karabey’in yer aldığı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü tarafından seslendirildi.

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