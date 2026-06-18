İDOB Semiha Berksoy Anısına konser verdi

Konser öncesinde konuşan Semiha Berksoy'un kızı akademisyen, yönetmen ve oyuncu Zeliha Berksoy ile İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok ilke imza atan Semiha Berksoy’un sanat tarihimizdeki önemini vurguladılar.

Anma konserinde G. Rossini, V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini, U. C. Erkin, A. A. Saygun, İ. Baran, S. Yalçın ve T. Erdener’in eserleri; İDOB solistleri Emre Güngör, Asude Karayavuz, Bülent Külekçi, Hande Soner Ürben, piyanoda Hüseyin Kaya eşliğinde ve Yonca Sülün, Ozan Bıkım, Verda Gül, Seren Karabey’in yer aldığı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü tarafından seslendirildi.