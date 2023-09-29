İDOB’dan görkemli açılış

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

İDOB, solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve Modern Dans Topluluğu İstanbul Projesi dansçılarıyla bir bütün olarak sanatseverlerle buluştu.

L. van Beethoven, W. A. Mozart, V. Bellini, G. Verdi, G. Donizetti, ve G. Bizet gibi bestecilerin başyapıtlarından seçkiler; L. Minkus ve A. Adam’ın bale eserlerinden çarpıcı bölümler, gecenin satırbaşlarını oluşturdu.