İDOB’dan görkemli açılış

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2023-2024 sanat sezonuna, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda seçkin bir repertuvarın sunulduğu “sezon açılış gecesi” ile başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00
İDOB’dan görkemli açılış
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İDOB, solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve Modern Dans Topluluğu İstanbul Projesi dansçılarıyla bir bütün olarak sanatseverlerle buluştu.

L. van Beethoven, W. A. Mozart, V. Bellini, G. Verdi, G. Donizetti, ve G. Bizet gibi bestecilerin başyapıtlarından seçkiler; L. Minkus ve A. Adam’ın bale eserlerinden çarpıcı bölümler, gecenin satırbaşlarını oluşturdu.

 


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İstanbul Devlet Opera ve Balesi İDOB

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