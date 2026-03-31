İDSO DenizBank Konserleri'nde İtalyan şef Alfonso Scarano sahne alacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank konserleri kapsamında 10 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak konser, İtalyan şef Alfonso Scarano yönetiminde gerçekleştirilecek.

Konserin ilk bölümünde orkestra, Sloven klarnet sanatçısı Darko Brlek'i ağırlayacak. Brlek, Wolfgang Amadeus Mozart'ın yaşamının son yılında bestelediği ve klarnet repertuvarının önemli eserlerinden kabul edilen "La Majör Klarnet Konçertosu"nu yorumlayacak.

Konserin ikinci bölümünde İDSO, 20. yüzyılın müzikal dönüşümüne ışık tutan iki önemli eseri seslendirecek. İlk olarak Igor Stravinsky'nin neoklasik dönemin başlangıcını simgeleyen "Pulcinella Süiti" sahnelenecek. Eserle 18. yüzyıl İtalyan müziği, modern bir yorumla dinleyicilere sunulacak.

Programın finalinde Ottorino Respighi'nin senfonik şiiri "Roma Çamları" dinleyiciyle buluşacak. Bestecinin Roma üçlemesinin önemli bölümlerinden olan eser, şehrin farklı noktalarındaki çam ağaçlarını betimleyerek dinleyiciyi tarih, doğa ve hayal gücü arasında bir yolculuğa çıkaracak.