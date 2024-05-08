İDSO, müzikseverlere muhteşem bir akşam yaşatacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:22
İDSO, müzikseverlere muhteşem bir akşam yaşatacak
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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 17 Mayıs'ta saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonunda dinleyicisiyle şef Lione Bringuier yönetiminde sahne alacak. 

Solist olarak keman virtüözü Alena Baeva’nın yer aldığı konser programında Sergei Prokofiev'in “Sol Minör Op.63 Keman Konçertosu No:2” ve Ludwig van Beethoven'ın “Si Bemol Major Op.60 numaralı 4. Senfoni” eserleri yer alacak.


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