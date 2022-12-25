İDSO’dan anlamlı konser: İsmet İnönü anıldı

25 Aralık 2022 Pazar, 04:00

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) şef Andreas Ottensamer yönetiminde önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda “İsmet İnönü’yü Anma” konseri verdi.

İDSO; konserin solisti, genç yaşta önemli orkestra ve şeflerle yurtiçi ve yurtdışında konserler veren keman yıldızı Elvin Hoxha Ganiyev’e Beethoven’ın, “Keman Konçertosu”nda eşlik etti ve Çaykovski’nin “1. Senfonisi”ni seslendirdi. Ganiyev’in keman konçertosundaki yorumunu ve büyük ustalık gerektiren bis parçası E. Ysaÿe’nin, “Ballade” icrasını hayranlıkla dinledik.

HAYRANLIK KAZANDI

Şefliğe bir yıl önce başlayan, Berlin Filarmoni solo klarnetçisi Andreas Ottensamer’in, solist ve orkestracı olarak çok iyi bir sanatçı olduğunu biliyorduk, bu konserde çok başarılı bir şef olduğunu da kanıtladı. Ganiyev’in dediği gibi, “Bir yıl içinde bu seviyeye gelmesi nasıl bir zekâsı, nasıl bir müzisyen, nasıl bir çalışma azmi olduğunu gösterdi.” Şef müzik anlayışı, kişiliği, orkestra ile diyaloğuyla hem orkestranın ve hem de sanatseverlerin hayranlığını kazandı.