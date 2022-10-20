Igudesman and Joo, "Play It Again" performansıyla başkentte sahne alacak

Klasik müziği geniş kitlelerle buluşturmak için gösteri formatında konserler veren Igudesman & Joo grubu, "Play It Again" performansıyla başkentte sahne alacak.

AA
20 Ekim 2022 Perşembe, 15:33
Igudesman and Joo,
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Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonla Ankara'ya gelen Igudesman & Joo grubu, yarın akşam 21.00'de Bilkent Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Komediyi klasik müzik ve popüler kültürle birleştiren Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo'nun yer aldığı müzik grubu, "Play It Again" konserini Türkiye'de ilk kez seslendirecek.

Daha önce dünyanın önde gelen orkestralarıyla da sahne alan grup, Türkiye'de de konserler vermişti.


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