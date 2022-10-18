Yerin Altında konserleri aynı gece 4 konserle devam ediyor

Sound of İstanbul iş birliği ile Mai, Merve Bozdağ, Omeria ve Aykut Bilir aynı gece Yerin Altında sahnesinde konser verecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 15:12
Yerin Altında konserleri aynı gece 4 konserle devam ediyor
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Müze Gazhane'de, otopark -2. katın multidisipliner bir sahneye dönüştüğü Yerin Altında, Sound Of Istanbul kapsamında Mâi, Merve Bozdağ, Aykut Bilir ve Omeria’yı sahnesinde ağırlıyor.

Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinlik için ilerleyen tarihte Radar İstanbul mobil uygulama üzerinden kaydınızı yapabilirsiniz.

Program:

19.30 – Mâi

20.10 – Merve Bozdağ

20.50 – Omeria

21.30 – Aykut Bilir


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