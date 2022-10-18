Yerin Altında konserleri aynı gece 4 konserle devam ediyor
Sound of İstanbul iş birliği ile Mai, Merve Bozdağ, Omeria ve Aykut Bilir aynı gece Yerin Altında sahnesinde konser verecek.
Müze Gazhane'de, otopark -2. katın multidisipliner bir sahneye dönüştüğü Yerin Altında, Sound Of Istanbul kapsamında Mâi, Merve Bozdağ, Aykut Bilir ve Omeria’yı sahnesinde ağırlıyor.
Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinlik için ilerleyen tarihte Radar İstanbul mobil uygulama üzerinden kaydınızı yapabilirsiniz.
Program:
19.30 – Mâi
20.10 – Merve Bozdağ
20.50 – Omeria
21.30 – Aykut Bilir
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