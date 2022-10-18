Pera Palace “Cumartesi Sabah Konserleri” 2022-2023 Sezonu başlıyor

18 Ekim 2022 Salı, 15:00

Pera Palace Hotel’in 120 yılı aşkın tarihi boyunca unutulmaz balolara, konserlere ev sahipliği yapan, doğal akustiği ile İstanbul’un en özel salonlarından biri olan Grand Pera Balo Salonu, IDEA Müzik ile iş birliğinin altıncı yılında Sompo Sigorta sponsorluğunda 2022-2023 konser sezonunda birbirinden güzel konserlere ve projelere ev sahipliği yapıyor.

Konserler sabah saat 11:00’de başlamakta, arasız olarak ve yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Cumartesi Sabah Konserleri’nin kombine dinleyicisi olmak isteyen sanat severler için, kombine bilet uygulaması başlamıştır. Öğrenci biletleri, konser günlerinde otel resepsiyonundan, öğrenci kimlikleri gösterilerek satın alınabilir.

15 Ekim 2022, Cumartesi, 11:00

“Sezon Açılış Konseri”

“Pera'da Sonbahar Rüzgarı”





* Özgecan Günöz (keman)

* Özgür Ünaldı (piyano)

Solist olarak ve oda müziğinde kariyerlerini başarıyla sürdüren iki değerli sanatçı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Özgecan Günöz ile, piyanist ve besteci Özgür Ünaldı bu konserde L. van Beethoven, P. I. Tchaikovsky, F. Chopin, F. Kreisler, J. Massenet ve B. Bartok'tan oluşan programlarıyla, Pera Palace Cumartesi Sabah Konserleri’nin sezon açılış konserinde buluşuyorlar.





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5 Kasım 2022, Cumartesi, 11:00

Büyük Bir Edebiyatçı ve Büyük Bir Müzik Tutkunu: Marcel Proust

100. Ölüm Yıldönümü Anma Konseri





* Serhan Bali (anlatıcı)

* Eylül Elif Arslan (mezzosoprano)

* Dilbağ Tokay (viyolonsel)

* Emine Serdaroğlu (piyano)





Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip bulunan 20. yüzyılın en büyük yazarlarından Marcel Proust, ölümünün yüzüncü yıldönümü olan 2022 yılında, tüm dünyada farklı etkinliklerle anılıyor. Proust, benzersiz edebiyatçılığının yanı sıra, iflah olmaz klasik müzik tutkusu, geçmişin usta bestecilerine olduğu kadar yaşadığı dönemin bestecilerine, yorumcularına yönelik yakın ilgisi, “Kayıp Zamanın İzinde” adlı yedi ciltlik devasa eserinde cömertçe yer verdiği müzikal temalarla da biliniyor. Proust, 1 Temmuz 1907 tarihinde Paris'teki ünlü Ritz Hotel'de dostlarına yönelik özel bir müzik gecesi düzenledi ve Proust'un konser için bizzat hazırladığı programda, geçmiş yüzyılların ve 20. yüzyıl başı Fransız bestecilerin eserleri, yazarın dostu da olan ünlü Parisli müzisyenler tarafından seslendirildi. Müzik tarihi alanında yoğun araştırmalar yapan Andante dergisi yayın yönetmeni ve bariton ses sanatçısı Serhan Bali, Proust'un tarihi Ritz Hotel konserini, Pera Palace'ın büyülü ortamında 115 yıl sonra benzer bir programla, müzisyen dostlarıyla el ele vererek yeniden canlandırmayı düşündü. Bali'nin, Proust'un edebiyatçılığı, müzik tutkusu, bestecilerle olan ilişkileri, dönem Paris'i üzerine eser aralarında kısa ve öz bilgiler vereceği konserde, viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay, mezzosoprano Eylül Elif Arslan ve piyanist Emine Serdaroğlu, Proust'un en sevdiği bestecilerin oda müziği ve solo eserleriyle, şarkılarından oluşan, aynı tıpkı 115 yıl öncesinde olduğu gibi, yine eklektik yapıda bir program sunacaklar.





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17 Aralık 2022, Cumartesi, 11:00

“Dünyanın Tüm Tangoları”

TangoNEVA ve Ali Pınar





* Ayşe Nil Ülgener (piyano)

* Yonca Sülün (keman)

* Gaye Süslüoğlu (keman)

* Ayşe Didem Hekimoğlu (viyola)

* Jülide Canca Eke (viyolonsel)

* Ceren Akçalı (kontrabas)

* Ali Pınar (vocal ve anlatıcı)





Piyanist Ayşe Nil Ülgener'in 2011 yılında kurduğu TangoNEVA, ülkemizin önde gelen orkestralarında yer almış altı kıymetli kadın müzisyenin, klasik müzik alanındaki tecrübelerini Tango türüne taşımaktadır. TangoNEVA’ya ayrıca kamuoyunun dizi ve filmlerden tanıdığı oyuncu ve şarkıcı Ali Pınar’ın kabare tarzını andıran anlatımıyla eşlik eden bu özel etkinlik, dinleyicileri tarihi, hikayeleri ve dedikodusuyla, tangonun zirve yaptığı 1930'lardan günümüze kadar süregelen bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.





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7 Ocak 2023, Cumartesi, 11:00

“Yeni Yıla Merhaba”





* Piano//Duo EnsariSchuch

* Gülru Ensari (piyano)

* Herbert Schuch (piyano)





Değerli besteci Oğuzhan Balcı’nın, saygın piyanistler Gülru Ensari ve Herbert Schuch için bestelediği, cevabı bulunamayan bir arayışı temsil eden “Sarmal” adlı eseriyle başlayacak bu konser, piyano düolarının en dokunaklı eserlerinden biri olan F. Schubert “Fantasie” ile iç dünyamızdaki yolculuğu tamamlayarak, J. Brahms, A. Dvorak ve Özkan Manav’ın enerji dolu eserleriyle yeni yıla merhaba diyor.





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25 Şubat 2023, Cumartesi, 11:00

“Müzikte Solo Anlatım”





* Can Çakmur (piyano)





2018 Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarıs¸ması ve 2017 Uluslararası I·skoc¸ Piyano yarıs¸ması birinci, Glasgow Konser Salonu, Edinburgh Usher Salonu, Paris Salle Cortot, Eindhoven Muziekgebouw, Litvanya Filarmoni Salonu, ACT City Hamamatsu, ve Fazioli Hall Sacile gibi salonların yanı sıra, Tu¨rkiye’deki hemen hemen tu¨m o¨nemli konser salonlarda sahneye çıkmış, Sønderga§rd, Ken Takaseki, Gu¨rer Aykal, Ender Sakpınar, Sacha Goetzel, Burak Tu¨zu¨n, Alfonso Scarano, I·brahim Yazıcı, Joan Pages Valls ve Modestas Barkauskas gibi s¸eflerle sahneyi paylaşmış, Türkiye’nin önde gelen genç piyanisti Can Çakmur, bu konserde solo piyano repertuvarından çok özel bir seçkiyi, özgün anlatımıyla zenginleştirerek Pera Palace dinleyicisiyle buluşturacak.

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11 Mart 2023, Cumartesi, 11:00

“Müziğin Kanatlarında”





* Şirin Pancaroğlu (arp)

* Elif Yurdakul Baykurt (flüt-vokal)





Washington Post tarafından “uluslararası ölçekte büyük bir yetenek” olarak nitelendirilen, Türkiye’de, Avrupa, A.B.D, Avusturalya, Meksika, Brezilya, Hawaii, Japonya, Çin, Kore, Singapur ve Malezya’da konserler veren arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu bu konserde, İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası’nda flüt sanatçısı olan, solo ve oda müziği konserleri ve kayıtlarıyla başarılara imza atan Elif Yurdakul ile bir araya gelerek, arp ve flütün büyülü tınılarıyla Pera Palace dinleyicisi ile buluşacak.





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8 Nisan 2023, Cumartesi, 11:00

“Bach’la Gezinti”

Semplice Quartet





2016 yılında Andante dergisinin altıncısını düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde "Yılın Oda Müziği Grubu" ödülüne layık görülen, 2009 yılından bu yana başarılı konser performansları, Barok'tan günümüze tüm dönemlere ilgisi ve sanatın bütün disiplinleriyle etkileşim içinde olan projeleri ile uzun soluklu ve farklı bir topluluk olduğunu kanıtlayan, her biri Türkiye'nin seçkin orkestralarının üyesi olan ve oda müziği kariyerlerini özveriyle sürdüren sanatçılardan oluşan Semplice Quartet, çok sesli müziğin babası kabul edilen Alman besteci Johann Sebastian Bach’ın ekseninde ilerleyen bu konserde, J. Haydn, L. van Beethoven, A. Borodin, B. Bartok ve Oğuzhan Balcı gibi bestecilerin eşsiz müziklerini harmanlayarak Pera Palace dinleyicisi ile buluşturacak.





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6 Mayıs 2023, Cumartesi, 11:00

“Sezon Kapanış Konseri”

“Pera'da Bakır Esintiler”

Golden Horn Brass





* Julian Lupu (trompet)

* Renato Lupu (trompet)

* Emre Berbergil (trombon)

* Sinan Şirin (tuba)

* Begüm Gökmen (korno)

Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli oda orkestrası olan Golden Horn Brass, bu konserde bahar esintilerini dinleyicilere bakır nefeslilerle taşıyacaklar. Ülkemizi yurtiçi ve yurt dışında verdikleri sayısız festival ve konserlerle tanıtan sanatçılar, klasik, caz ve türkülerin çok sesli örnekleri ile, çok neşeli ve eğlenceli bir repertuvar ile sezon kapanış konserinde Pera Palace dinleyicisi ile buluşacak.