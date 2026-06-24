'İki Yakalı Bir İstanbul' Kadıköy’de kapılarını açtı: Sanatseverlerden yoğun ilgi

Usta karikatürist Raşit Yakalı ile ressam kızı Banu Yakalı’nın ortak çalışması olan “İki Yakalı Bir İstanbul” sergisi, Kadıköy’de sanatseverlerle buluştu. Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde açılan sergi, ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü.

İstanbul’un farklı yüzlerini karikatür ve resim sanatının diliyle anlatan sergide, baba-kızın 100’ün üzerinde eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Kentin tarihi, kültürel ve sosyal dokusunu farklı bakış açılarıyla yansıtan çalışmalar, sanatseverlerden tam not aldı.





Karikatür sanatının deneyimli isimlerinden Raşit Yakalı’nın bugüne kadar birçok kişisel ve karma sergide yer aldığı biliniyor. Ancak “İki Yakalı Bir İstanbul”, sanatçının kızı Banu Yakalı ile birlikte gerçekleştirdiği ilk sergi olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Sergi, ekonomi, sanat ve kültür dünyasından da çok sayıda ismi ağırladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başta olmak üzere birçok davetli, eserleri inceleyerek sanatçılarla sohbet etti.

İstanbul’un iki yakasını sanatın ortak paydasında buluşturan sergi, Barış Manço Kültür Merkezi’nde cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.