İki yaş ve üzeri çocuklar için üç yeni kitap!

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:03

Çalışmaları yirmibeşten fazla dile çevrilen illüstratör ve yazar Chris Haughton’ın 2 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı resimli öykü türündeki üç yeni kitabı ‘Annem Nerede?’, ‘Ah Be Ponçik!’ ve ‘Herkese İyi Geceler renkli çizimleriyle ve Şiirsel Taş’ın çevirisiyle Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlandı.

‘ANNEM NEREDE?’

Eyvah, minik baykuş yuvadan düştü ve birazcık kayboldu! Acaba hangi hayvan dostu ona annesinin yerini gösterecek? Haughton’ın yazıp resimlediği ilk kitap ‘Annem Nerede?’, bugüne kadar yirmi yedi dile çevrildi. İngiltere İllüstratörler Birliği Çocuk Kitabı Ödülü de dahil olmak üzere, sekiz ülkede on ödül kazanan ‘Annem Nerede?’, resimleri ile öne çıkıyor.

‘AH BE PONÇİK!’

Ponçik uslu durmak istiyor. Uslu olmaya çalışıyor. Ama mutfakta bir pasta gördu¨… Ponçik ne yapacak acaba? Haughton’ın yazıp resimlediği ikinci kitap ‘Ah Be Ponçik!’ resimleri ve uslu durmak için elinden geleni yapan bir köpeğin macerasını anlatıyor.

‘HERKESE İYİ GECELER’

Redhouse Kidz’in ailelerle buluşturduğu Haughton eserlerinden ‘Herkese İyi Geceler’ ise bebeklere ve çocuklara uyku öncesi okunabilecek, hayvanlarla dolu bir hikâye. Kate Greenaway Ödülü’ne aday gösterilen kitap adeta uykudan önce okunacak rengârenk, sakin bir ninni!