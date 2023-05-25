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İlber Ortaylı isyan etti: 'Büyük bir rezalet...'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında Türkiye'de para karşılığı vatandaşlık satılmasına tepki gösterdi. Ortaylı, "Türkiye yabancılara mesken satacak konumda değil" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:19
İlber Ortaylı isyan etti: 'Büyük bir rezalet...'
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de para karşılığı vatandaşlık satılmasına tepki gösterdi.

Kafa TV YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlık satılıyor bu memlekette, bu büyük bir rezalettir. Türkiye vatandaşı olmak için bu tarihin çilesini çekmek lazım. 500 bin dolara 400 bin dolara 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz. Ayrıca evde satılmaz. Türkiye yabancılara mesken satacak konumda değil"


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