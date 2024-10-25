İlber Ortaylı’dan gençlere tavsiyeler: 'Kendinizi yetiştirin, okuyun, dil öğrenin, gezin'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:50

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:50

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 14. Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açtı. Açılış sonrası ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bir konferans verdi.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos salonunu dolduran ve gençlerin çoğunlukta olduğu kalabalığa hitap eden Ortaylı, Antalya Kitap Fuarı’na katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ortaylı, “Kitap fuarında olmaktan çok mutluyum. Kaç defa geldiğimi hatırlamıyorum ama her geldiğimde çok memnun oluyorum” dedi.

GENÇLERE TAVSİYELER

Konferansa katılan gençlere Antalya’nın kültürü ve tarihini incelemeleri ve özellikle müzeleri sıkı sık ziyaret etmeleri konusunda önerilerde bulunan Ortaylı, "Öğrencilere vereceğim tavsiye şudur; kendinizi yetiştirin okuyun, müze gezin, dil öğrenin, Türkiye’yi gezin ve dünyayı tanıyın. Günlerinizi sahildeki kafelerde geçirmeyin. Antalya bu konuda şanslı, yürüyerek bile ulaşılabilir yerdeler. Ayda bir bile müze gezseniz yeter. 25 yaşından sonra yeni şeyler öğrenmek zor oluyor. Antalya’da muhteşem bir Selçuklu ve Roma mirası var. Anadolu’nun her yerinde bunlar yok. Üniversite ya da özel kurslarla arkeoloji eğitimi alın, yeni diller öğrenin özellikle İtalya’yı gezin okuyun ve tanıyın. Ve tabi bunlarla beraber Türkiye kültürünü yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Eğer kültürünüzü yaşatmazsanız teknolojiniz ne kadar iyi olsa bile komşu ülkeler sizin önünüze geçer ve kültür bakımından üçüncü dünya ülkesi olursun” tavsiyesinde bulundu.

Konferans sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, İlber Ortaylı’ya çiçek ve hediye takdim etti.