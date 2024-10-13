İlber Ortaylı: İstanbul'a kimse gelmesin
Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il olmasını yorumladı. Ortaylı, "İstanbul'a kimse gelmesin. Ne yerleşmeye gelenler, ne de turistler. İstemiyoruz" dedi.
KAFA TV isimli YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın Cahille Sohbeti Kestim programında gündeme dair olayları değerlendiren Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçilmesini yorumladı.
İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçildiğiniz duyan İlber Ortaylı, "Gelmesinler, hiçbiri gelmesin" dedi.
Ne turistleri ne yerleşmek için gelenleri "istemiyoruz" diyen Ortaylı'nın o sözlerine pek çok kişi hak verdi.
“İSTEMİYORUZ, GELMESİNLER”
Ortaylı, “İstanbul’a gelmesinler, hiç kimse gelmesin. Ne yerleşmeye gelsinler ne de turistler gelsin. İstemiyoruz. Bu ne be!” sözleriyle isyan etti.
Ortaylı’nın çıkışı sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler: #Prof. Dr. İlber Ortaylı #ilber ortaylı #İstanbul
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
- İşte il olması muhtemel 19 ilçe
- Erdoğan'dan 'yeni çözüm süreci' açıklaması
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çukuru' üretildi!
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- Meclis başkanı, kendi kullandığı uçakla Beyrut’a indi
- Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!
- Akaryakıt istasyonunda dev patlama!