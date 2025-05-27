İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor

VEDA TÖRENİNE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler ve Neler Oluyor Bize gibi unutulmaz şarkılara imza atan usta müzisyen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer kanseriyle mücadele eden 76 yaşındaki sanatçı, dün yaşamını yitirdi.

İlhan Şeşen için bugün Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenlendi.

Törene; sanatçının ailesi, yeğenleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen’in yanı sıra Sunay Akın, Talat Bulut, Yonca Lodi, Ferdi Akarnur gibi birçok ünlü isim katıldı.

“HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞTU”

Magazin Burada'ya konuşan İlhan Şeşen’in kızı Melis Şeşen, törende duygularını şu sözlerle paylaştı:

“En son hepimizi bir arada gördüğüne çok sevinmişti. Bir tek şunu söyleyebilirim herhalde: Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesi. En saygı duyduğum şey bu. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı. Ona şahit olmak çok güzel bir şeydi.”

Sanatçının eski eşi Arzu Şeşen ise, “Son iki ayda neredeyse hiç görüşemedik, konuşamadık” dedi.

CENAZESİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI!

Anma töreni sonunda son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karacaahmet mezarlığına götürülmek üzere asansöre bindirilen İlhan Şeşen’in naaşı, beraberindekilerle birlikte asansörde mahsur kaldı.





Teknik ekiplerin yaklaşık yarım saatlik yoğun uğraşından sonra çözülen sorunun ardından, asansörden indirilen İlhan Şeşen’in naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere cenaze aracına alınırken, cenaze ile birlikte mahsur kalan imam ve belediye ekipleride yaşadıkları şoku bir süre atlatamadılar.

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İlhan Şeşen için saat 13.10’da Üsküdar Karacaahmet’teki Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Usta müzisyen, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.