İlhan Şeşen kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl? İlhan Şeşen şarkıları...

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:11

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:11

Aralık 2023'te akciğer kanserine yakalandığını açıklayan İlhan Şeşen, bir süredir hastanede tedavi görüyor. Peki, İlhan Şeşen kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl?

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT’de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

Ayşegül Aldinç'in Farketmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. 2017'den beri Sunay Akın’la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı.

Aralık 2023'te, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

İLHAN ŞEŞEN'İN ÖZEL HAYATI

1974 yılında Arzu Şeşen ile dünyaevine giren giren İlhan Şeşen, 1996 yılında boşandı. Bu evlilikten Melis ve Fuat isminde iki çocukları var.

Usta müzisyen İlhan Şeşen aynı zamanda Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in amcasıdır.

İLHAN ŞEŞEN ŞARKILARI

Aşk Haklı (17 Nisan 1994) (Türker Prodüksiyon)

Neler Oluyor Bize (12 Aralık 2001) (DMC)

Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim (9 Mayıs 2003) (DMC)

Aşk Yalan (23 Şubat 2005) (DMC)

İlhan Şeşen (1 Kasım 2006) (DMC)

Gel (14 Temmuz 2014) (Aşk Müzik Yapım) (Sony)

Yedi Bölge İki Gölge (15 Şubat 2017) (Poll)

İstanbul'lu Şarkılar (26 Mayıs 2017) (Sony)

Ciddi Eğlence (20 Nisan 2018) (Sony)

Akustik Hikayeler (2 Ekim 2020) (Sony)

İLHAN ŞEŞEN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)

Cesur Kuşku (2001)

Yeditepe İstanbul (2001)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Mumya Firarda (2002)

Mühürlü Güller (2003)

Aliye (2004)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Annem (2007)

Şöhret Okulu (2007)

Gönülçelen (2010)

Anadolu Kartalları (2011)

Bir Günah Gibi (2011)

Hayatımın Rolü (2012)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Asla Vazgeçme (2014)

Paramparça (2015)

Milat (2015)

Saklı (2015)

The Yetimler (2015)

Aşk Yalanı Sever (2016)

Propaganda 2 (2016)

Saklambaç (2016)

Tatlı Şeyler (2017)

İLHAN ŞEŞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aralık 2023'te akciğer kanserine yakalandığını açıklayan İlhan Şeşen, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ancak son gelen bilgilere göre, doktorlar tedavi sürecinin tükendiğini ve sanatçının durumunun kritik bir boyuta ulaştığını belirtti. Şeşen'in hastane ve ev arasında gidip gelerek tedavisine devam ettiği aktarıldı.