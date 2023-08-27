İlk ve Son dizisinin oyuncuları kimler? İlk ve Son dizisi yeni sezonu nerede, ne zaman yayımlanacak?

Özge Özpinçci'nin başrolünde yer aldığı İlk ve Son dizisi yeni sezon onayını aldı. Bir sezon daha sevenleri ile buluşacak olan dizinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, İlk ve Son dizisinin oyuncuları kimler? İlk ve Son dizisi yeni sezonu nerede, ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 18:43
İlk ve Son dizisinin oyuncuları kimler? İlk ve Son dizisi yeni sezonu nerede, ne zaman yayımlanacak?
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İlk ve Son dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı İlk ve Son dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı. İlk sezonu 2021 yılında ekranlara gelen dizinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, İlk ve Son dizisinin oyuncuları kim, konusu ne? İlk ve Son dizisi yeni sezonu nerede, ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

İLK VE SON DİZİSİNİN KONUSU NE?

Deniz ve Barış’ın 10 yıla yayılan ilişkilerinin hikayesi. 20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşandıkları güne kadar geçen; bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman imkansız aşk hikayesi.

İLK VE SON DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Özge Özpirinçci

Salih Bademci

Ushan Çakır

Tayanç Ayaydın

Şerif Erol

Sacide Taşaner

Gülçin Kültür Şahin

Serkan Ercan

Ayta Sözeri

Engin Alkan

İLK VE SON DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İlk ve Son dizisinin senaristi Hakan Bonomo, yaptığı paylaşım ile iki yıllık bir aranın ardından dizinin yeni sezonunun geleceğini duyurdu. İkinci seoznun çalışmaları başlamış olsa da, dizinin ne zaman

İLK VE SON DİZİSİNİN YENİ SEZONU NEREDE YAYIMLANACAK?

Dizinin ikinci sezonu BluTV üzerinden sevenleri ile paylaşılacak.


Player Alanı
Özge Özpirinçci Salih Bademci BluTV ilk ve son

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