İlk ve Son'un 2. sezonundan fragman geldi... Yayın tarihi açıklandı!

Salih Bademci ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı ilk sezonuyla dikkat çeken 'İlk ve Son' dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu.

İlk ve Son'un 2. sezonundan fragman geldi... Yayın tarihi açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:57

BluTV imzalı İlk ve Son dizisinin yeni sezonundan beklenen fragman yayımlandı. Dizi ekim ayında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 

Hakan Bonomo'nun senaristliğini üstlendiği, Devrim Yalçın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu İlk ve Son dizisinin başrollerinde Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe yer alıyor. 

Serhat Kılıç, Serdar Orçin, Sarp Levendoğlu, Kaan Sevi, İlker Kızmaz, İsmet Ege Tonbul, Hakan Atalay gibi isimlerin konuk olarak ekleneceği kadroda Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce, Naz Göktan, Seyhan Arman, Azra Aksu yer alıyor.

Dizi yeni sezonuyla 24 Ekim’de izleyicisi ile buluşacak. 


Etiketler: #ilk ve son #BluTV #dizi

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