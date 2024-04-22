'İlk ve Son' dizisinden Selahattin Paşalı’ya teklif

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:20

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:20

Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı "İlk ve Son" dizisinin ilk sezonu çok sevilmiş, Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin oyunculuğu beğeni toplamıştı. BluTv’de yayınlanan, Cem Karcı’nın yönettiği dizide Deniz (Özge Özpirinçci) ve Barış’ın (Salih Bademci) 10 yıla yayılan ilişkilerinin etkileyici öyküsü anlatılmıştı. İkinci sezonunun bu yaz çekilmesi planlanan diziyi ise Devrim Yalçın yönetecek.

"İlk ve Son"un ikinci sezonunda Nilüfer ve Cihan’ın 2014 ile 2024 arasındaki ilişkileri ele alınacak. Dizinin Cihan’ı için Selahattin Paşalı’ya teklif gitti. Ancak 22 aydır hiç ara vermeden çalışan ve geçen eylül ayında "Pera Palas’ta Gece Yarısı" dizisinin setiyle "Ömer" dizisinin çekimini aynı anda devam ettiren Paşalı’nın çok yorgun olduğunu ve bebeği Leyla Pera’ya zaman ayırmak istediği için de teklifi kabul etmediği öğrenildi.





