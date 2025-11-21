İlki 27 Kasım’da Moskova’da yapılacak: Rusya, ‘Oscar’a rakip’ film ödülü düzenliyor

Rusya-Ukrayna savaşında dördüncü yıla yaklaşılırken Rusya, kültür alanındaki uluslararası faaliyetlerini sürdürüyor. Ülkenin başkenti Moskova’da, 27 Kasım’da ‘Oscar’a rakip’ film ödül töreni yapılacak.

''SİNEMANIN GERÇEK MİSYONUNU HATIRLATMAK...''

Avrasya Sinema Sanatları Akademisi’nin düzenlediği etkinliğin amacının, “Dünyaya sinemanın gerçek misyonunu hatırlatması, ticari başarıyı ikinci plana bırakarak değerler, kültür ve evrensel anlamlar hakkında konuşması” olduğu belirtiliyor. Geleneksel değerler ve ulusal kültür üzerinde duruluyor. Sinema endüstrisinin farklı ülkelerden temsilcilerini bir araya getirecek etkinliğin “Yaratıcılık, kültürel diyalog ve ulusal sinemaların desteklenmesi için yeni bir alan açacağı” ifade ediliyor.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Etkinliğin basın bülteninde, “‘Elmas Kelebek’ Ödülü, ölçeği ve önemi açısından Oscar ile karşılaştırılıyor ve dünya sinemasının en çok beklenen girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor” cümlesi yer alıyor. 20’den fazla ülke katılım için başvuruda bulunurken, 30 film, ‘En İyi Film’ olmak için yarışacak. Bu dalın birincisi, 1 milyon dolar değerinde bir ödüle sahip olacak. Diğer dallarda kazananlar ise 250 bin dolar ödül alacak. Ayrıca, tüm ödül sahiplerine ‘Elmas Kelebek’ verilecek. Dünya çapında 50’den fazla kişisel sergiye imza atmış ünlü sanatçı Yuriy Cooper tarafından tasarlanacak bu her bir heykelcik, yaklaşık 5 bin elmasla süslenmiş olacak.