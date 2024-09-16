'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü’nün rol aldığı ’Timsah Ateşi’ Bursa’da sahneye çıkıyor

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:51

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:51

'İnci Taneleri’ dizisindeki rolü ile tanınan oyuncu Hazar Ergüçlü’nün de kadrosunda yer aldığı 'Timsah Ateşi' adlı tiyatro oyunu, 16 Eylül’de Bursa Kültürpark Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak.

Meghan Tyler’ın kaleme aldığı, Mehmet Ergen’in yönettiği ve Zeynep Anacan’ın çevirdiği oyunun oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Demirok ve Hidayet Erdinç gibi ünlü isimler bulunuyor.

"Timsah Ateşi", zıt dünyalarda yaşayan iki kız kardeşin, babalarıyla olan karmaşık ilişkisini ve aile bağlarının derinliklerine inen çalkantılı hikayesini anlatıyor. Oyun, izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak.

Oyun, saat 21.00’de perde açacak.