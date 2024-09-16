'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü’nün rol aldığı ’Timsah Ateşi’ Bursa’da sahneye çıkıyor

Hazar Ergüçlü ve Funda Eryiğit'in başrollerinde yer aldığı, aile ilişkilerini konu alan "Timsah Ateşi" tiyatro oyunu, 16 Eylül'de Bursa Kültürpark Açık Hava Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü’nün rol aldığı ’Timsah Ateşi’ Bursa’da sahneye çıkıyor
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:51

'İnci Taneleri’ dizisindeki rolü ile tanınan oyuncu Hazar Ergüçlü’nün de kadrosunda yer aldığı 'Timsah Ateşi' adlı tiyatro oyunu, 16 Eylül’de Bursa Kültürpark Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak.

Meghan Tyler’ın kaleme aldığı, Mehmet Ergen’in yönettiği ve Zeynep Anacan’ın çevirdiği oyunun oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Demirok ve Hidayet Erdinç gibi ünlü isimler bulunuyor.

"Timsah Ateşi", zıt dünyalarda yaşayan iki kız kardeşin, babalarıyla olan karmaşık ilişkisini ve aile bağlarının derinliklerine inen çalkantılı hikayesini anlatıyor. Oyun, izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak.
Oyun, saat 21.00’de perde açacak. 


Etiketler: #Hazar ergüçlü #Dilber #Timsah Ateşi

İlgili Haberler

Hazar Ergüçlü'den İnci Taneleri hakkında duygusal itiraf: 'Yaşamak başka bir şey'

Hazar Ergüçlü'den İnci Taneleri hakkında duygusal itiraf: 'Yaşamak başka bir şey'
Hazar Ergüçlü'den açıklamalar: 'Oyunculukta bedeller ödedim'

Hazar Ergüçlü'den açıklamalar: 'Oyunculukta bedeller ödedim'
Taner Ölmez’den eski partneri Hazar Ergüçlü’ye övgü: 'Ayağına taş değmesin'

Taner Ölmez’den eski partneri Hazar Ergüçlü’ye övgü: 'Ayağına taş değmesin'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler