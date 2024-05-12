Hazar Ergüçlü'den İnci Taneleri hakkında duygusal itiraf: 'Yaşamak başka bir şey'

İnci Taneleri'nin 'Dilber'i Hazar Ergüçlü ''Dizinin bu kadar ses getireceğini düşünür müydünüz? sorusuna cevap verdi. Ergüçlü ''Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı bir şeyin büyük başarıya ulaşacağını bilirdim. Ama yaşamak başka bir şeymiş'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:18
Hazar Ergüçlü'den İnci Taneleri hakkında duygusal itiraf: 'Yaşamak başka bir şey'
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İnci Taneleri dizisinin başarılı oyuncusu Hazar Ergüçlü, son dönemde dikkat çeken performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Dilber karakteriyle izleyicileri etkileyen Ergüçlü, yapılan bir röportajda dizinin beklenmedik başarısını ve bu süreci değerlendirdi.

Ergüçlü, dizinin bu kadar ses getireceğini düşünüp düşünmediği sorusuna samimi bir cevap verdi.

"Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı bir şeyin büyük başarıya ulaşacağını bilirdim. Ama yaşamak başka bir şeymiş." diyerek, yapımcı Yılmaz Erdoğan'ın projelerinin genellikle büyük ilgi görmesini beklediğini ifade etti.

 

Ancak bu başarının içinde yer almanın, sadece beklemekle değil yaşamakla da farklı bir duygu olduğunu vurguladı.


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